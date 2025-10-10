俳優の戸塚純貴（33）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。今後挑戦したい役柄を語った。

戸塚は現在放送中のフジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）に脚本家の三谷幸喜氏たっての希望で出演中。NHK連続テレビ小説「虎に翼」、日テレ「だが、情熱はある」など数々の話題作でコメディ俳優として活躍している。

ファーストサマーウイカに「普段からコミカルな人と思われたい？」と聞かれると、「普段はカッコいいと思われたですよね」と回答。「それはカッコいいと思われたい。反動はあるかもしれないですね。コミカルな役が多いと」と明かした。

「ギャップというか本当は男らしいんだよってところとかを見せたいし、カッコいい役もやっていきたい」と“二枚目”の役柄に意欲を見せた。指原莉乃に「恋愛ものとかもオファーきたらもちろんやる？」と聞かれると、「めちゃめちゃやりたい！」と前のめりに答えた。

しかし、放送作家でタレントの野々村友紀子氏は「でも面白い顔作ろうとするとことがある」と指摘。お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴は「ドラマではコミカルだけどきょうスマートなのかなと思ったらドラマで見たまんま」と言い放った。戸塚は「やだやだ一番言われたくない」と話した。