¡Úº£²ó¤Î¿©ºà¡Û
¡¦¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¡¡1ËÜ¡Ê¸×²°¡¿º£²ó¤Ï¡Ö¤ª¤â¤«¤²¡×¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡¡
¡¦¥Ê¥ó¡¡1¡Á2Ëç¡¡
¡¦Ìß¡¡1¡Á2¸Ä¡¡
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥ß¥Ë¥Ð¡¼¡ÊÍ³ÚÀ½²Û¡Ë¡¡2ËÜ¡¡
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
ÌîÅç¡¡Á°¤Ëà¤ä¤é¤Èá¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç·Ú¤¯±ê¾å¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤¢¤ìËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤À¤è¤Ê¡ª
½õ¼ê¡¡¤Ï¡©¡¡à¤ä¤é¤Èá¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¥¹¤«¡©¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡©
ÌîÅç¡¡¤ªÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤Ç¹âµé¤è¤¦¤«¤ó¤¬ÍÌ¾¤Êà¤ä¤é¤Èá¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬SNS¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Í¤¨¡ª¡×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤ò¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¿¤Î¡£
½õ¼ê¡¡¤½¤ì¤â¤·¤«¤·¤Æà¤È¤é¤äá¤Ç¤Ï¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢¤Î¤ì¤ó¤¬±¦¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤À¤¾¡ª
ÌîÅç¡¡¤è¤¦¤«¤ó¤ÏÄ¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤À¤·¡¢±ê¾å¤µ¤»¤¿¤ä¤Ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡ª
½õ¼ê¡¡¥¢¥ó¥¿¤ÏÀµ¼°¤ÊÅ¹Ì¾¤µ¤¨¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¡ª
ÌîÅç¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤À¡ª¡¡¤â¤·¤è¤¦¤«¤ó¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤â¡¢·ã¥¦¥Þ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡ª
½õ¼ê¡¡¤Û¤¦¡ª¡¡¤¼¤ÒÍê¤à¥Ã¥¹¡ª
ÌîÅç¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ê¥ó¤Î¾å¤Ë¤è¤¦¤«¤ó¤òÃÖ¤¡¢¥°¥Ë¥°¥Ë¤ÈÄÙ¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
½õ¼ê¡¡¤ª¤¤¡ª¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤è¤¦¤«¤ó¤¬ÂæÌµ¤·¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª
¡Ê£±¡ËÀÚ¤ë¡ª¡¡²¼½àÈ÷¤È¤·¤ÆÌß¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤òÊñÃú¤Ç°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¡£1.5¡Á2cm³Ñ¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£ÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤ÆOK¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±ÍÑ°Õ¤·¤è¤¦
¡Ê£²¡ËÅÉ¤ë¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥Ê¥ó¤òÄ´Ã£¤·¡¢¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤ò²¡¤·ÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ë¡£¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½1ËÜ¤Ç»ÔÈÎÉÊ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ê¥ó¤Ê¤é2ËçÊ¬¤¯¤é¤¤ÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾
¡Ê£³¡Ë¾Æ¤¯¡ª¡¡¡Ê£±¡Ë¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ìß¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ò¥Ê¥ó¤Î¾å¤Ë»¶¤é¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¡£¥Ê¥ó¤Ë¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¡¢Ìß¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤½¤¦
¡Ê£´¡Ë¥Ð¥¿¡¼¡ª¡¡¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤Î¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ë²÷¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤³¤¦¡£¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤Î¾å¼Á¤Ê´Å¤µ¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ê¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¡£Ìß¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¿©´¶¤âºÇ¹â¤À¡ª
ÌîÅç¡¡¤è¤¦¤«¤ó¤ÏÄÙ¤¹¤³¤È¤Ç¼Â¼Á¤¢¤ó¤³¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÈÌß¤ò¤Î¤»¤Æ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¡¢Á´ÂÎ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÃæ¿´¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ´°À®¡ª
½õ¼ê¡¡¤Ì¤ª¤Ã¡¢¤³¤ê¤ã¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ô¥¶¥Ã¥¹¤Í¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤É¡¢¾Ç¤¬¤·¥Á¥ç¥³¤ÈÍÏ¤±¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ã¥¹¡ª
¡Ê£µ¡Ë´°À®¡ª¡Ö¤È¤é¤ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ê¥ó¡×
ÌîÅç¡¡Ì£¤â´°àú¤Ç¤¹¤è¡£Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡ª
½õ¼ê¡¡¥¦¥Ï¡¼¥Ã!!¡¡¤³¤ê¤ã¤ä¤Ù¤¨¤ä¡£¤è¤¦¤«¤ó¤È¥Ê¥ó¤ÎÁêÀ¤¬´°àú¤¹¤®¡ª¡¡¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ê¥ó¤È¤è¤¦¤«¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤ó¤Þ¤ó¤Ã¤Ý¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¤¤±¤ë¡ª¡¡¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÌß¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î±öµ¤¤ÈË§½æ¤µ¤âÌ£¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤ë¥Ã¥¹¡ª¡¡¤³¤ì¡¢¥¦¥Þ¤¹¤®¤À¤ï¡ª
ÌîÅç¡¡¤³¤ì¤¾¹âµé´¶¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡£Ì£¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤Û¤É´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¤È¤«¥Ð¥¿¡¼¤òÂ¤·¤Æ¤â¤¯¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ê¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¾®ÁÒ¥È¡¼¥¹¥ÈÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡ª
½õ¼ê¡¡´ÊÃ±¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤é¤ä¤ÎÍÓæ½¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤é¤Ã¤Æ¤âº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¥Ã¥¹¤Í¡ª
ÌîÅç¡¡¤Ç¤â¤Ò¤È¤ÄÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤òà¥ó¥Ê¥Ä¡¼¥¤¥¹¤Î¤ä¤é¤Èá¤ÈÌ¾¤Å¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢à¤óá¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤«¤éÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£
½õ¼ê¡¡¤À¤«¤é±¦¤«¤éÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª
