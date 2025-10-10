地区シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦を戦っている。1-1の同点の8回には、佐々木朗希投手が登板。リリーフとしては初のイニングまたぎで、3イニング走者をひとりも出さず完璧に抑えた。チームは延長11回に敵投手の悪送球により2-1のサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズへの進出を決めた。試合後、ムーキー・ベッツ外野手も投球を絶賛した。

佐々木は8回、先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。続く9回もマウンドに上がり、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを空振り三振、ケプラーを三ゴロに封じた。延長に入った10回も三者凡退。打者9人を一人も塁に出さず、2奪三振。完璧な投球だった。最速は8回、ボームに投げた時速100.7マイル（約162キロ）。本拠地を熱狂させた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeチャンネルは、試合後のベッツのインタビュー映像を公開。佐々木について「あれは素晴らしかった。楽しかったね。彼が今季始まった地点から、復帰してから成し遂げていることを見るのは良い。彼は衝撃的で、俺らがワールドシリーズを制覇する上でとても大きな役割を果たすと思うよ」と絶賛していた。



（THE ANSWER編集部）