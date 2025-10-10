かまいたち山内が、ロケ中「かわいい！」と通り過ぎる店員さんを絶賛するシーンがあった。

【映像】山内が絶賛したかわいすぎる店員

10月8日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。行く先々の居酒屋でクイズに答える「第6回居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が開催された。ゲストはオダギリジョー、ラランド・サーヤ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎。

今回の舞台は吉祥寺。オダギリはかつて吉祥寺に住んでいたと言い、全員で夜の吉祥寺を歩く。クイズが出されるお目当ての居酒屋の前を通ると音楽が鳴るシステムとなっているが、ある居酒屋の前を通ると、店員らしき男性が店の外に立っており、山内も「おつかれさまです」と声をかける。その流れで「牡蠣のお店ですか？」などとその店員さんとしばし談笑するメンバーたち。すると奥の方から店員と思われる若い女性がそそくさと店内に入る様子を見つけた山内は「店員さんかわいっ！」と思わず声をあげた。

「なんやねんお前、そのまま言い過ぎてんやろ」とロケ中とは思えない山内の言動につっこむ濱家。大崎も「びっくりした」とその速さに驚くも山内はまだ店内を気にしている様子。サーヤは「おっさんのスピード」とバッサリ。「令和ではクソな絡みです」と一刀両断していた。