◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）

フィリーズがドジャースにサヨナラ負けを喫し、最後に登板したオライオン・カーカリング投手に対してチームメートが寄り添いました。

フィリーズは同点の延長11回、前の回から登板しているヘスス・ルサルド投手がこの回も続投すると1アウトからヒットで出塁を許します。

6番のウィル・スミス選手を外野フライで2アウトとしましたが、続くマックス・マンシー選手にヒットを浴び1塁3塁のピンチとなりました。

ここでフィリーズはここまでこのシリーズ3試合すべてで登板している24歳のカーカリング投手をマウンドに上げます。

キケ・ヘルナンデス選手をフォアボールで歩かせ満塁となると、アンディ・パヘス選手に対して2球目、ピッチャー正面の打球となりましたが打球をはじき慌てて本塁へ送球。しかし送球がそれランナーの生還を許しました。

サヨナラ負けとなった瞬間、カーカリング投手は両手を膝につきしばらく動けず、その後ドジャースメンバーが喜び合う中、キャッチャーのリアルミュート選手らチームメートが24歳の若手右腕に対して寄り添い気遣うと、ベンチではトムソン監督も抱きかかえながら、胸をたたき励ましました。