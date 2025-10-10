『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル』（テレビ朝日系）が10月5日に放送。『ポツンと一軒家』パートでは、フランスの山の上にある、家族愛あふれるレストランに迫った。

【映像】南仏アルプスの山の上に建つ絶景“ポツンとレストラン”

日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく同番組。今回は番組史上初、フランスの南アルプスを訪れた。

『大改造!!劇的ビフォーアフター』の依頼者からの紹介を受け、捜索隊はコート・ダジュールから、アルプス山脈の南西端にあるポツンと一軒家を目指すことに。海沿いから山側に入ると、あっという間に景色は一変。アルプス山脈の雄大な景色の中、ごつごつした岩肌がむき出しになった、切り立つ山の谷間を川に沿って進んでいく。さらに進むと、突然、紫色の岩壁が現れ、山登りや川下りをする人たちには有名なスポットを通り過ぎていく。

道幅が狭くなった険しい道のりを経て、街から80kmの山中にある“ポツンと一軒家”に、ついにたどり着いた。そこはイタリアとの国境に近い、アルプス山脈の南西の端。標高1700mの山の上に、白いテラスがついたお洒落な山小屋風の大きな建物が一軒、忽然と建っていた。

アルプスの絶景を望むこのレストランは、オーナーシェフのクリストフ・ビローさん（44）が営むオーベルジュ（宿泊施設を備えたレストラン）「カンテサンス」だ。妻のポリーヌさん（42）と、長女・クレモンティーヌさん（16）、次女・カプシーヌさん（12）の家族4人で、ここに住みながらレストランを経営している。

クリストフさんは以前、車で30分ほど離れた小さな町でレストランを営んでいたが、「借りていた店だったからやりたいようにできなかった」という。車でこの場所を通った際、ポリーヌさんと冗談で「ここはいつか僕たちのものになる」と話していた古い山小屋が、8年後に売りに出た。その頃にはミシュランの一つ星を獲得していたことで、銀行の融資を受けることができ、念願の購入。2016年末にカンテサンスをオープンした。

登山客用のボロボロだった山小屋を、家族や友人の助けを借りて4カ月で改装したクリストフさん一家。最もこだわったのは、客室とレストランだ。車で来店した人もお酒を楽しめるよう、2階と3階は客室（7室）に。家族が暮らす場所は、増築したレストランホールの下の地面を掘って作った。

「優先すべきは何よりもお客様。お客様が来ないと店も続けられないからね。だから、お客様を最高の状態で迎えないとダメなんだ」（クリストフさん）

このお客様ファーストの哲学と、山で採れる旬のハーブやキノコなどの自然の食材を生かした料理が評判となり、2025年3月、カンテサンスはミシュランの一つ星を獲得した。クリストフさんは「本当にうれしかった。自分への評価であると同時に、家族みんなへの評価でもあったから」と喜びを噛み締める。

家族の中で今、厨房でクリストフさんと一緒に働いているのが、クレモンティーヌさんだ。調理見習いを始めてまだ1年目だが、将来の夢について彼女は「パパみたいなシェフになりたい」と語る。

しかし、クリストフさんには複雑な思いもあった。「実を言うと、最初は入れたくなかった。『もしうちで見習いとして働くのなら、お父さんは厳しくするよ』って。よく話し合って、本人にも納得してもらった」。それでも、想像以上に頑張るクレモンティーヌさんの姿に、「本当にすごく満足してるんだ」と笑顔を見せる。

だが、続けて出たのは、父としての切ない本音だった。「しばらくは彼女と過ごす時間を楽しめる。あとどれくらい一緒に働けるかわからないけど、彼女はいずれ出て行く。そんなに長くはいないだろう」。

この言葉を聞いたカプシーヌさんが、姉がいつか出て行くかもしれないという寂しさから、隠しきれずに泣き出してしまう。「お姉ちゃんのことが大好きなんだ。だからずっと一緒にいたいんだよね」とクリストフさん。

その姉妹の強い絆に、ポリーヌさんも「カプシーヌが泣くから、私ももらい泣きしちゃった」と目を潤ませ、その場にいる全員が感動で涙する一幕となった。

フランスの山の上にある“ポツンとレストラン”には、お客様ファーストの志と、未来への希望に満ちた家族の強い絆があった。（『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル』より）