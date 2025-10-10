金価格は今週、１オンス＝４０００ドルを突破した/Justin Sullivan/Getty Images

ニューヨーク（ＣＮＮ）金価格は今年、驚異的な上昇を見せている。これは通常なら、世界情勢に関する危険信号になる。

今週、金価格は１オンス＝４０００ドルを突破した。ウォール街の一部には、高騰はまだ序の口とみる向きもある。

投資家が金に殺到するのは通常、好景気の時ではなく、世界が危機に瀕（ひん）していると感じる時だ。金は長年、景気不安やインフレ懸念がある場合に頼りになる安全資産とされてきた。

金と株が同時上昇

今年の金価格上昇は歴史的で、９・１１同時多発テロや２００８年金融危機、さらには新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）といった混乱期をも上回る。

米調査会社ファクトセットによると、金は今年これまでに５４％上昇しており、１９７９年以降で最高の年になる見通しだ。７９年といえば、米国が二桁台のインフレ率やエネルギー危機に苦しんでいた時期に当たる。

今回の金高騰が異例なのは、株式市場の上昇と同時進行している点だ。

人工知能（ＡＩ）の可能性に魅了された投資家は、株式市場全体を押し上げる一握りのビッグテック企業に資金を集中させている。

投資会社カンバーランド・アドバイザーズの共同創設者デービッド・コトック氏は「株式市場と金は、まったく異なるドラムのビートに合わせて動いている」と説明する。

「世界的な需要急増」

金価格の高騰は、景気不安や根強いインフレ懸念を映す。インフレ率は過去４年半にわたり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の目標である２％を上回ったままだ。米国は関税を大恐慌以来の水準まで引き上げ、日本の次期首相は低金利や借り入れの増加を支持している。

米国の政府閉鎖で主要経済指標の発表が滞り、投資家やＦＲＢ当局者が経済の状況を把握できなくなる中、金は今月これまでに５％上昇した。

こうした状況を背景に、投資家は特定の政府と結びつきを持たない資産、つまり金に資金を集中させている。

国際通貨基金（ＩＭＦ）のゲオルギエバ専務理事は８日の演説で、「世界の回復力はまだ十分に試されていない」「そうした試練が訪れる兆しはある。世界的な金需要の急増を見てほしい」と語った。

金価格高騰の大きな要因の一つは、米ドルがここ数十年で最悪レベルの局面を迎えていることだ。

投資家の間ではドル安を受け、米ドルが長年保ってきた世界的な安全資産としての地位を疑問視する声が出ている。

世界各国の中央銀行も金の購入に躍起だ。

こうした動きは、ロシアによるウクライナ侵攻への制裁として、米政権や同盟国が米国内のロシア資産を凍結したことを受け、拍車がかかった。

一連の制裁により、米国外の当局者の間で資金の保管先についてさらなる疑念が生じた格好だ。

米金融大手ゴールドマン・サックスは今週、金は来年末までに４９００ドルを付ける可能性が高いと顧客に伝達。理由として、中央銀行や個人投資家からの強い買い、迫るＦＲＢの追加利下げを挙げた。

昨年の大統領選でトランプ大統領を支持したヘッジファンドの富豪、ケン・グリフィン氏は今週、投資家が米ドルよりも金を安全な投資先と見なし始めている状況は「大変憂慮すべきだ」と語った。

グリフィン氏はブルームバーグ通信の取材に、「人々が実質的に脱ドル化の方法を模索する中、われわれはドル離れに伴う大規模な資産インフレを目の当たりにしている」と語った。