King ＆ Prince、50問50答で相思相愛ぶり見せる “最強バディ”＆“探偵れんかい”テーマに「Myojo」表紙登場
【モデルプレス＝2025/10/10】King ＆ Princeが、10月22日発売の雑誌「Myojo」（集英社）12月号表紙（通常版・ちっこい版）と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
ドームツアー公演「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」が収録されたDVDが10月22日に発売となるKing ＆ Prince。ドラマや映画、バラエティーなどへの出演や、ファッションブランドのアンバサダーを務めるなど、グループのみならず個人としてもめざましい活躍で、世代や性別を問わず幅広い層から熱い支持を集めている。
2人でのドームツアーを完走し、日々絆を深めながらアイドルの道を突き進み、唯一無二の存在感を放ち続けている永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）。通常版の表紙は、そんな2人にピッタリな“最強バディ” がテーマ。口をそろえて「中身は正反対！」と言う永瀬と高橋の異なった個性を際立たせる、黒と白の正反対な衣装で背中合わせに撮影し、支え合う2人の絆を表現した。
通常版の裏表紙は、2人が自身の頬をむぎゅっとつまむ、おそろいの“もちもちポーズ”で撮影。常に持ち歩きたくなるような、愛くるしい表情に癒やされるカットとなっている。 ちっこい版の表紙は“探偵れんかい“をテーマに、秋らしいチェックのセットアップにトレンチコートをはおり、ネクタイ、黒縁メガネ、革グローブなどの小物にもこだわった双子コーディネートで撮影。その裏表紙は、高橋が永瀬のネクタイを持ちながらクールな表情でこちらを見おろした、表紙とはガラッと異なる大人な雰囲気が印象的なカットとなった。
中面の特集では、同誌読者から事前に募った質問と互いに聞きたい質問、合わせて50問に答えていく「れんかいに50問50答」を12ページで特集。“探偵れんかい”が“最強バディ”の2人を調査するというコンセプトでページを構成し、前半は読者から2人へのQ＆Aが掲載。「お風呂掃除のタイミングはいつ？」「最近好きな四字熟語は？」といった日常系の質問から、「海人くんが演じた役で好きなのは？」「れんれんのことどれぐらい好き？」などの相思相愛具合がわかる質問まで、たっぷり回答している。
後半は、互いに質問しあう形のQ＆A。一問一答から、“お悩み相談”をしあうコーナー、同誌恒例の、出演者が自身にまつわるクイズを出題する“俺クイズ”などを展開。2人が作り出す独特の世界観“れんかいワールド”を楽しめる座談会も多数掲載。「Myojoってば、欲張り！」と高橋が言うほど、ボリュームのある内容となっている。
そのほか今号には、Snow Manのメンバーが1人ずつ登場する連載「24 hours with Snow Man」。第6回は阿部亮平。書店とカフェでまったり過ごす、文化系な1人時間を8ページにわたって届ける。
また、「アイドル都市伝説解体BOOK」と題し、同誌読者やジュニアの中でウワサになっているアイドルの伝説を本人にぶつけて解明する企画も8ページでで特集。さらに、毎年恒例の読者投票企画「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」の投票が今号からスタート。読者から募集した新部門の発表も見どころとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
◆キンプリ「Myojo」2種の表紙登場
ドームツアー公演「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」が収録されたDVDが10月22日に発売となるKing ＆ Prince。ドラマや映画、バラエティーなどへの出演や、ファッションブランドのアンバサダーを務めるなど、グループのみならず個人としてもめざましい活躍で、世代や性別を問わず幅広い層から熱い支持を集めている。
通常版の裏表紙は、2人が自身の頬をむぎゅっとつまむ、おそろいの“もちもちポーズ”で撮影。常に持ち歩きたくなるような、愛くるしい表情に癒やされるカットとなっている。 ちっこい版の表紙は“探偵れんかい“をテーマに、秋らしいチェックのセットアップにトレンチコートをはおり、ネクタイ、黒縁メガネ、革グローブなどの小物にもこだわった双子コーディネートで撮影。その裏表紙は、高橋が永瀬のネクタイを持ちながらクールな表情でこちらを見おろした、表紙とはガラッと異なる大人な雰囲気が印象的なカットとなった。
◆「れんかいに50問50答」も掲載 互いにお悩み相談も
中面の特集では、同誌読者から事前に募った質問と互いに聞きたい質問、合わせて50問に答えていく「れんかいに50問50答」を12ページで特集。“探偵れんかい”が“最強バディ”の2人を調査するというコンセプトでページを構成し、前半は読者から2人へのQ＆Aが掲載。「お風呂掃除のタイミングはいつ？」「最近好きな四字熟語は？」といった日常系の質問から、「海人くんが演じた役で好きなのは？」「れんれんのことどれぐらい好き？」などの相思相愛具合がわかる質問まで、たっぷり回答している。
後半は、互いに質問しあう形のQ＆A。一問一答から、“お悩み相談”をしあうコーナー、同誌恒例の、出演者が自身にまつわるクイズを出題する“俺クイズ”などを展開。2人が作り出す独特の世界観“れんかいワールド”を楽しめる座談会も多数掲載。「Myojoってば、欲張り！」と高橋が言うほど、ボリュームのある内容となっている。
◆「Myojo」12月号、Snow Manらも登場
そのほか今号には、Snow Manのメンバーが1人ずつ登場する連載「24 hours with Snow Man」。第6回は阿部亮平。書店とカフェでまったり過ごす、文化系な1人時間を8ページにわたって届ける。
また、「アイドル都市伝説解体BOOK」と題し、同誌読者やジュニアの中でウワサになっているアイドルの伝説を本人にぶつけて解明する企画も8ページでで特集。さらに、毎年恒例の読者投票企画「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」の投票が今号からスタート。読者から募集した新部門の発表も見どころとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】