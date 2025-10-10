ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×À¼¤Î½Ð±é¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È½é¶¦±é »³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºîÉÊ27Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î91ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¡¢11·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ÆÒ¼¡Ïº´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù(77)¡¢¡Ø³Ø¹»·¡Ù¡Ê98¡Ë°ÊÍè27Ç¯¤Ö¤ê¤Î»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¡¢À¼¤Ç½Ð±é·èÄê¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÆ±Î½Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü85ºÐ¤Î¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ë¤òÅìµþ¡¦¼ÆËô¤«¤é¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Î½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ÀÆó¤ËÍê¤ß¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò´ó¤êÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÎ¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤·¤¿¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¹ÀÆó¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¤ÎÎ¹¡É¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¿´¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂçÃÝ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÀÆó¤Î»Ð¡¦·½»Ò¡£¹ÀÆó¤Î°ì¿ÍÌ¼¤ÎÆàºÚ¤¬²»Âç¤ÎÉíÂ°¹â¹»¤Ë¿äÁ¦Æþ³Ø¤¬·è¤Þ¤ê´î¤Ö°ìÊý¡¢¤½¤ÎÆþ³Ø¶â¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼Ö¸¡Âå¡¢²È¤Î¹¹¿·ÎÁ¤Ê¤É¡¢±§º´Èþ²È¤Î²È·×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²Ð¤Î¼Ö¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤Î¤·¤«¤«¤ë¸½¼Â¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¹ÀÆó¤Ï¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ·½»Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤à¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î»ÐÄï¤Î¤è¤¦¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃÝ¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡¢²áµîÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö»ä¡¢¼Â¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¶¦±é¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÏÀ¼¤À¤±¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤Á¤ã¤ó¤È´é¤È´é¤ò¸«¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¶¦±é¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÝ¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î½ÐÈÖ¤¸¤ã¼ä¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»³ÅÄÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÃúÇ«¤Ë±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÃÝ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤Ç¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ËÜÅö¤Ëºî¤ê¤¿¤¯¤Æºî¤ë±Ç²è¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Q.µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»³ÅÄÁÈ¤Î»²²Ã¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
A.´ÆÆÄ¤¬¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î½ÐÈÖ¤¸¤ã¼ä¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»³ÅÄÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÃúÇ«¤Ë±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
A.»ä¡¢¼Â¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¶¦±é¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÏÀ¼¤À¤±¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤Á¤ã¤ó¤È´é¤È´é¤ò¸«¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¡ÖTOKYO ¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
A.ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤Ç¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ËÜÅö¤Ëºî¤ê¤¿¤¯¤Æºî¤ë±Ç²è¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
