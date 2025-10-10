Cocomi、幼少期の金髪メッシュスタイル公開「ギャップ」「遺伝子強すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】フルート奏者のCocomiが9日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Cocomi「ギャップ」幼少期の派手髪ショット
ファンからの「髪を明るくしたことありますか？」という質問に回答したCocomi。黒髪のイメージがあるCocomiだが「メッシュ入れてました」とつづり、子供の頃していた金髪メッシュのショートヘアスタイルを公開した。
また写真で“アヒル口”姿を披露したCocomiは「当時はアヒル口が流行ってました」ともコメントした。
この投稿に「天使」「可愛すぎる」「小さい頃から整ってる」「遺伝子強すぎ」「ギャップ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆Cocomi、金髪メッシュの幼少期写真公開
◆Cocomiの金髪が話題
