緊張のママ友ランチ会。「ついていけない（汗）」気まずい空気を感じていたら →『まさかの展開』に！

今回は、筆者の友人A子さんが体験したお話です。ママ友同士のちょっと気まずいランチが、思わぬ展開で笑顔あふれる時間に変わったエピソードをご紹介します。

ママ友ランチの誘いにドキドキ

先日、ママ友のC子さんからランチに誘われました。

子どもが同じ幼稚園で仲良くしているので、断る理由もなくOKすることに。

でも、正直に言うと少し不安でした。

私はあまりママ友グループに深く入っていなかったからです。

いざ、緊張のランチ会

当日、おしゃれなカフェに集まったのはC子さんを含めて4人。

席についた瞬間から、会話のスピードについていけず、私はただ笑って相槌を打つだけ。

しかも、ちょっとした言葉のニュアンスで「もしかして、私のこと……？」と不安になる場面もあり、内心ドキドキでした。

まさかの一言で空気が変わる

そんな中、C子さんが突然「A子ちゃん、親子遠足で作ってたあのキャラ弁すごかったよね！」と笑顔で話題を振ってくれました。

えっ、私の作ったお弁当のこと！？ 一気に注目が集まり、恥ずかしさ半分、嬉しさ半分で「そんなにすごくないよ～」と答えると、みんなが「教えて！」と大盛り上がり。その瞬間、あの気まずい空気がウソみたいに消えたのです。

仲良しのきっかけは意外なところに

その後は、レシピ交換や子育ての裏話で笑いが止まらない時間に。

気づけば、帰る頃には「また一緒にランチしようね！」と約束するほど仲良くなっていました。

ほんの一言が、こんなにも空気を変えるなんて、本当に驚きでした。

筆者もA子さんの話を聞いて、人との距離を縮めるのはちょっとしたきっかけだと実感しました。

緊張しても、自然体でいることが大事なのだと改めて思います。

