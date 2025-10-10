「大大大当たり」キターーッ！！【マクドナルド】完売前にGETして♡「ハッピーセット」が超可愛い

軽めのランチや朝ごはん、おやつにもぴったりな【マクドナルド】の「ハッピーセット」。子どもから大人まで気軽に楽しめるメニューとして大人気です。そんな手軽さに加え、期間限定で登場する”おもちゃ”がもうひとつの楽しみ！ 今回は、いまGETできるおもちゃ、サンリオの人気者クロミちゃんグッズを紹介します。

眺めていたくなる可愛さ！「マイメロディ & クロミのアルミケース ＋ レターセット」

「この可愛さ反則だよ（涙）」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが興奮気味に紹介するのは「マイメロディ & クロミのアルミケース ＋ レターセット」。キュートなマイメロとクロミが描かれたアルミケースは名刺入れぐらいのサイズで、小物入れやピルケースとして使えそう！

可愛いだけじゃなく実用性もバッチリ！

異なるデザインのレターセット入りで、シール付きなのも嬉しいポイント。書類に添えたり、ちょっとしたお礼に使ったり。デスクまわりに飾っておけば癒しにもなりそう！

ツンデレがたまらない！「クロミのマスコット」

自慢したくなる可愛さで、何とも言えない表情にキュンが止まらない「クロミのマスコット」。耳に小さく【マクドナルド】のロゴが入っていて特別感も満載です。レポーターHaruさんは「カラビナなどを組み合わせるのがおすすめ」と使い方のアドバイスをしています。

いつものご飯にワクワク感とハッピーがプラス！

この記事で紹介したのは【マクドナルド】 × クロミちゃんのコラボ第2弾のおもちゃです。4種類とシークレットの「ひみつのおもちゃ」があり、どれがもらえるか分からないワクワク感もたまりません！ 10月10日からは第3弾がスタートするのでお楽しみに！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N