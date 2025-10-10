激しい運動が体に引き起こす「口の中の金属っぽい味」「鼻水」「性的快感」など7つの異変を解説
運動は心身に良い影響をもたらしますが、時には激しい運動が体へ奇妙な現象を引き起こすこともあります。イギリスのランカスター大学で解剖学教授を務めるアダム・テイラー氏が、「口の中の金属っぽい味」「鼻水」「性的快感」など激しい運動がもたらす現象について解説しました。
Runny noses, black toenails and ‘coregasms’: here are seven weird ailments that exercise can trigger
◆1：口の中の金属っぽい味
運動をした後に「口の中に金属っぽい味がする」と感じる人もいますが、これは運動中に心拍数と血圧が上昇し、その状態が長期間続くことで鼻の中の微細な血管が破裂するのが原因です。これによって鼻血が出る場合もあれば喉に血が流れ込む場合もあり、後者のケースでは血液中の鉄分により、口の中に金属っぽい味が広がるというわけです。
いくつかの証拠によると、この金属っぽい味が肺の小血管が破裂することでも引き起こされる可能性があるとのこと。これは肺に長時間の負担がかかることが原因とみられ、サイクリストやマラソンランナーに最も多く発生するとテイラー氏は説明しています。
◆2：肛門や乳首からの出血
運動によって予期せぬ場所から出血するケースもあり、たとえば長距離走は肛門からの出血を引き起こす場合があるとのこと。安静時は、心臓から送り出される血液の約25％が消化管に送り込まれますが、運動中は筋肉や心臓、肺といった部位への血液供給量が増えるため、消化管への血液供給量は約80％も減少します。
しかし、運動後に血流が正常に戻ると、消化管に送り込まれる血液の量が一気に増加し、細い血管が損傷する可能性があります。その結果、肛門から出血してしまうとのことで、場合によっては命を脅かすほど深刻になるケースもあります。
乳首もランニングなどの際に衣服とこすれ、出血する可能性がある部位のひとつです。1週間で走る距離が長い人ほど乳首から出血する可能性が高く、週に65km以上走る人の約40％は乳首からの出血を経験したことがあるとのこと。寒い季節になると乳首が勃起して服との接触点が集中し、刺激が強くなるため出血は悪化するほか、汗も皮膚表面の保護バリアを弱めるため症状を悪化させます。テイラー氏はランニングによる乳首からの出血を防ぐため、「乳首にワセリンを塗って刺激を抑えること」を推奨しました。
◆3：発疹
運動すると体温を下げようとして体が汗をかきますが、死んだ皮膚細胞や汚れ、微生物などによって汗が皮下の毛穴に閉じ込められると、あせも(汗疹)を引き起こす可能性があります。あせもは時間がたてば自然に消えるほか、運動中はゆったりした服を着たり、涼しい環境で運動したり、運動後に体を冷やしたりすることで予防できます。
また、運動によってあせもより痛みやかゆみが強いじんましんが引き起こされることもあります。じんましんは体が何らかの誘引物質にさらされた結果、免疫化学物質であるヒスタミンが放出されることで生じるもので、症状を軽減するために抗ヒスタミン薬の服用が必要となることがよくあります。
◆4：足の爪の黒ずみ
ランニングやテニス、ダンスといった足指に繰り返し衝撃や圧力がかかるスポーツをする人では、足の爪が黒ずんだり、剥がれ落ちたりすることがあります。この現象は一般に「runner’s toenail(ランナーの足の爪)」と呼ばれ、つま先が靴の中で押しつぶされないように適切なサイズのシューズを履くことで予防できます。
◆5：鼻水
運動中に素早い呼吸が増えると鼻から体内に入る刺激物やゴミ、微生物の数が増加し、これに反応した体の防御機構として鼻水がたくさん出ることがあります。運動が誘発する鼻水は水泳選手やクロスカントリーの選手など、粘膜にとって過酷な寒冷地で運動する人で多くみられます。
◆6：赤い目
重い物を持ち上げたり運動中に無理をしたりすると、血圧が急上昇して白目の細い血管が破裂し、結膜下出血という現象が生じることがあります。これによって白目に赤い斑点が現れますが、幸いなことにこの症状は痛みを伴うことも視力に影響することもなく、数週間ほどで治るとのことです。
◆7：性的快感(コアガズム)
運動は「コアガズム」と呼ばれる性的快感を引き起こすことがあります。腹筋などの体幹の筋肉を鍛えるトレーニングでよく発生しますが、他にもサイクリングやウェイトリフティング、ランニング、ヨガ、さらにウォーキング中にコアガズムを経験した事例もあるとのこと。
一般に男性よりも女性の方がコアガズムを経験しやすい傾向がありますが、研究が限られているため、どれほど多いのかは定かではありません。コアガズムの発生には人それぞれの解剖学的構造や身体的・生理学的・精神的な状態が影響していると考えられ、運動中に放出されるエンドルフィンなどの快感神経伝達物質も関連しているとみられます。
テイラー氏は、「幸いなことに、運動によって引き起こされるこれらの不調のほとんどは一時的なもので、次の休みの日に自宅で簡単に治すことができます。治らない場合は、医師または看護師に診てもらうべきでしょう」と述べました。