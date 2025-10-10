コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、竹下製菓（佐賀県小城市）のチョコレートバーアイス「ブラックモンブラン」と、祇園辻利（京都市東山区）の「宇治抹茶」とコラボレーションした「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」を、10月16日から数量限定で発売します。

3社それぞれの味が一つに

「ブラックモンブラン」は佐賀県で誕生し、九州地方で絶大な人気を誇るチョコレートバーアイス。あっさりとしたバニラアイスに、チョコレートとザクザク食感のクランチがコーティングされています。

祇園辻利の抹茶は、厳選した茶葉を「合組（ブレンド）」技術で独自の味筋に仕上げた抹茶。抹茶本来の自然な濃緑色とうまみ、豊かな薫香が特長です。

「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」は、過去に実施された「ブラックモンブラン」とのコラボが“宇治抹茶仕立て”になった一品です。温かいデニッシュには、祇園辻利の宇治抹茶を使用した宇治抹茶クリームがサンドされています。ソフトクリームの上で固まるチョコソースの“パリッと感”と、クランチのザクザク食感で「ブラックモンブラン」の魅力を再現。3社それぞれの味が一つになったシロノワールとなっています。価格は970〜1030円（以下税込み。店舗により異なる）、ミニサイズ770〜830円。

「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」は、一番上に「ブラックモンブラン」の魅力を再現したソフトクリーム、その下には祇園辻利の宇治抹茶を使ったプリン、さらにココアバウムクーヘンと小倉あんを合わせたパフェ。チョコソースの甘みと宇治抹茶のほろ苦さが調和した、特別なパフェとなっています。価格は790〜1030円。

全国の同店（一部店舗を除く）で、12月上旬（予定）まで販売。数量限定につき、各店なくなり次第終了となります。