ロッテは１０日、秋季キャンプの日程を発表した。宮崎県都城市営野球場で２９日〜１１月１７日まで（休日は３、７、１２日）行う。参加メンバーは後日、発表する。

サブロー新監督は球団を通じて「厳しいキャンプになります。練習では質と量の両方を追及して来年の土台となるような厳しい練習をしてもらいたいと思っています。それに耐えて乗り切ることで、得ることが沢山（たくさん）あると思うし、技術的にもアップすると思います。来年のシーズンが終わって振り返った時に選手たちが、『あのキャンプがあったから』と思い返してもらえるような濃密なメニューをコーチ陣と作っていきたいと思います」と地獄の秋季キャンプを予告した。

今季は１７年以来、８年ぶりの最下位に沈んだ。吉井監督に代わって就任したサブロー監督は８日、ＺＯＺＯでの就任会見後、すぐに秋季練習を指導。秋季キャンプに関して「昭和のキャンプになる。けがをしてもいいぐらいの感じで秋は無理やりやらせようと思う」と鬼宣言した。このオフは９日までに荻野、石川歩、沢村らの退団が決定するなど、血の入れ替えが進行している。