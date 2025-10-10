お座りポーズの大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Love Loveシリーズ
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 Love Loveシリーズ グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Love Loveシリーズ グランデぬいぐるみ おすわりVer.
登場時期：2025年10月10日より順次
サイズ：全長約40×30×52cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ちょこんと座った姿がキュートな「ベイマックス」のぬいぐるみがセガプライズから登場。
全長約40×30×52cmと大きく、存在感も抜群です。
ボディには、もこもことした素材が使用されているのもポイント。
肌触りが良いので、ぎょっと抱きしめるだけで心も体も癒やされそう☆
「ベイマックス」のチャーミングな表情にも注目です。
とっても大きな「ベイマックス」の愛らしさ満点なぬいぐるみ。
セガプライズの「ベイマックス」 Love Loveシリーズ グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
