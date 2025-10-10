セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 Love Loveシリーズ グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Love Loveシリーズ グランデぬいぐるみ おすわりVer.

登場時期：2025年10月10日より順次

サイズ：全長約40×30×52cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ちょこんと座った姿がキュートな「ベイマックス」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

全長約40×30×52cmと大きく、存在感も抜群です。

ボディには、もこもことした素材が使用されているのもポイント。

肌触りが良いので、ぎょっと抱きしめるだけで心も体も癒やされそう☆

「ベイマックス」のチャーミングな表情にも注目です。

とっても大きな「ベイマックス」の愛らしさ満点なぬいぐるみ。

セガプライズの「ベイマックス」 Love Loveシリーズ グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座りポーズの大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Love Loveシリーズ appeared first on Dtimes.