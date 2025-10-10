全日本プロレスの三冠ヘビー級王者・宮原健斗が１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮原健斗のＹｏｕ Ｔｕｂｅ」を更新し旗揚げ記念日となる２２日に後楽園ホールで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」で初防衛戦の対戦相手を巡り「誰でもかかってこいや！」と全日本だけでなく他団体からも挑戦を呼びかけた。

宮原は９・２３立川立飛アリーナ大会で斉藤ジュンを破り、２０２２年９月１８日以来、７度目の王座奪還を果たした。試合後に１０・２２後楽園での初防衛戦を掲げ、初防衛戦が決まったが挑戦者は未定となっている。

こうした状況を受け宮原は動画で「１０月２２日、全日本プロレス旗揚げ記念日。誰でもかかってこいや！」と挑戦者を求めた。画面には「全プロレスラーに告ぐ…三冠戦挑戦者求ム」とテロップが表示され、インタビューの中で青柳優馬、安齊勇馬、オデッセイ、ザイオンの全日本勢のほかに新日本プロレスの棚橋弘至、プロレスリング・ノアのマサ北宮、フリーの中嶋勝彦、内藤哲也、関本大介、潮崎豪の名前が挙がり、それぞれの選手に対し宮原が見解を示した。

宮原は「僕は間口広げている」と言いながら「対他団体だとなると、いろいろ壁がありそうだよね」と現実を直視。それでも「誰でもかかってこいって言っちゃってる」と覚悟を固め他団体、フリーの選手との防衛戦は「可能性はゼロではない」と明言していた。