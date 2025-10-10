◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース２×―１フィリーズ＝延長１１回＝（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２勝１敗で突破へ王手をかけていたフィリーズとの地区シリーズ第４戦を、劇的なサヨナラ勝ちで制して、突破を決めた。延長１１回にパヘスの投手へのゴロを投手のカーカリングがホームへ悪送球して試合が決まった。

大谷は今シリーズを通じて１安打にとどまり貢献できず。「左バッターにとってはなかなか、フレディー（フリーマン）もそうですけど、思い通りにいかない打席（が多かった）というか。相手も失点も少なかったですし。ポストシーズンらしい素晴らしいピッチング、両者ともにそういう試合が多かったのかなと思います」と振り返り、リーグ優勝決定シリーズでの巻き返しを誓った。

また、３イニングをパーフェクトリリーフし流れを呼び込んだ佐々木朗希に対して「いや、もう、ほんとに素晴らしかった。見てて頼もしいなと」と絶賛した。

劇的な結末を迎えてのシャンパンファイト。恒例のロバーツ監督による開始前のあいさつでは「朗希に乾杯」と３イニングをパーフェクトリリーフして流れを呼び込んだ佐々木朗希投手を名指しで称賛し、ナインからも歓声が上がった。

試合中盤までは、両軍の先発が一歩も譲らない好投を見せた。ドジャース先発のグラスノーは今ポストシーズン初先発ながら、初回に２死一、三塁のピンチでマーシュから空振り三振。２、３回は２イニング連続で３者凡退に抑え、４、５回は四球で走者を許すも得点は与えなかった。６回は２死から２安打目となる中前安打をボームに許したが、マーシュから見逃し三振。６回８３球、２安打無失点、８奪三振３四球で降板した。

フィリーズ先発のサンチェスも第１戦では６回途中で２失点したが、この日は初回からエンジン全開。初回先頭の大谷を三邪飛に打ち取るなど３者凡退で抑えると、２回は先頭のフリーマンに中前安打を許すも１死からスミスを三ゴロ併殺打に打ち取った。３回は失策もあって２死一、三塁となったがベッツを一ゴロ。６回は１死一、二塁のピンチを迎えたが、フリーマンを二ゴロ、エドマンを投ゴロに打ち取った。大谷も３打席目まで安打が出ず、地区シリーズ打率は５分９厘となった。

ドジャースは７回から２番手のシーハンが登板。先頭のリアルミュートに中前安打を許すと、１死二塁からカステラノスに左翼線へ適時二塁打を浴びて先取点を許した。１点を追う７回に１死一、二塁のチャンスを作ると、サンチェスは９５球で降板。守護神のデュランが７回ながらマウンドに上がった。だが、２死二、三塁で大谷を申告敬遠。満塁策を選択したが、ベッツが押し出し四球を選んで勝負を振り出しに戻した。８回からは３番手で朗希を起用した。８回をたった８球で３者凡退で抑えると、初めてイニングをまたいで９回も登板し、３者凡退で抑えた。朗希は延長１０回も３者凡退。３回３６球を無安打無失点で抑える圧巻の投球を見せた。１１回も４番手のベシアが無失点で抑えた。

１１日（同１２日）の第５戦にもつれた場合には、大谷が先発予定だった。この日の試合前にはブルペン入りして２４球を投げて調整していた。大谷はこの日４打数無安打で２試合連続安打なし。地区シリーズでは、１８打数１安打の打率５分６厘と不振だったが、投手で第１戦で１勝を挙げ、チームは３勝１敗で突破した。