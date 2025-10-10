山下智久主演『神の雫』シーズン2、Apple TV+世界配信に“日本は含まれず”
俳優・山下智久が主演を務める日仏米共同製作ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン2について、Appleの動画配信サービス「Apple TV+」が日本時間10月9日に発表した内容の中で、2026年1月21日からの世界配信に日本が含まれていないことが明らかになった。日本においてApple TV+での配信は未定となっている（10月10日時点）。
【画像】『神の雫/Drops of God』シーズン2、ファーストルック
同作は、世界的な人気を誇り、日本のワインブームをけん引した漫画『神の雫』（作：亜樹直、画：オキモト・シュウ／講談社）を原作とする実写ドラマ。原作の中心人物・神咲雫をフランス人女性のカミーユ（フルール・ジェフリエ）に置き換え、山下が演じるワイン評論家・遠峰一青（とおみね・いっせい）と2人の主人公を軸に、ワインにまつわる“運命の継承”を描く。
シーズン1は、米レジェンダリー・テレビジョン、米ダイナミック・テレビジョン、フランス・テレヴィジオン、そしてHulu Japanの4社による共同製作。海外ではApple TV+で、日本ではHuluで独占配信された。
2024年には「第52回国際エミー賞」で最優秀ドラマシリーズ賞（連続ドラマ部門）を受賞し、国際的評価を確立。日本発の企画がグローバル市場で高い評価を得た例としても注目を集めていた。
続編となるシーズン2は、Apple TV+が2026年1月21日から毎週1話ずつ世界配信を予定しているが、現時点では日本での視聴方法や配信プラットフォームは発表されていない。
