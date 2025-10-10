イスラエルは、イスラム組織ハマスと合意したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案の第一段階を閣議で承認しました。これにより、停戦が発効することになります。

イスラエル首相府は日本時間の10日午前、閣議でハマスとの間で合意した和平案の第一段階を承認しました。今後、24時間以内にイスラエル軍はガザ地区からの部分的な撤退を完了し、停戦が発効します。ただ、政府の報道官は、引き続きガザ地区の53％はイスラエル軍が掌握するとしています。

一方、ハマスの幹部も声明を発表し、戦闘を終結させる保証をアメリカやアラブ諸国の仲介国から得たと述べました。

こうした中、アメリカ政府の高官は、停戦合意に違反がないか監視に当たるため、アメリカ軍およそ200人をイスラエルに派遣し、カタールやエジプトの軍などと共に活動すると明らかにしました。ただ、米軍の兵士をガザ地区には入れないとしています。

また、イスラエル軍の撤退から72時間以内に行われる人質の解放について、アメリカのトランプ大統領は、13日か14日になるとの見通しを示しています。

トランプ大統領「我々はガザでの戦争を終わらせ、平和をもたらした。永続的な平和になると思うし、中東にとって永遠の平和となることを願う。我々は人質全員の解放を確約しており、月曜か火曜に解放されるだろう」

トランプ大統領はエジプトでの合意の署名式に出席するほか、イスラエルも訪れ、国会で演説する予定です。