NHK¡Ö100¥«¥á¡×±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÌ©Ãå¡£¼ê²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤¿Àè¤ä³êÁöÏ©¤òÁö¤ë¼Ö¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï?
(C)NHK
NHK¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Ö100¥«¥á ±©ÅÄ¶õ¹Á ¶õÈô¤ÖÍã¤ò¼é¤ë¥×¥í¤¿¤Á¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï10·î13Æü19»þ30Ê¬¤«¤é¡£
100¥«¥á¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë100Âæ¤Î¸ÇÄê¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢µðÂç¶õ¹Á¡¦±©ÅÄ¡£Ìó1Ê¬¤Ë1²óÎ¥ÃåÎ¦¤¹¤ëÂçË»¤·¤Î¶õ¹Á¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ÈÄê»þ¤ò¼é¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤ËÇ÷¤ë¡£
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î±¿¹Ò´ÉÍýÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢±¿¹Ò¥À¥¤¥ä¤ÎÍð¤ì¤Ë½¤Àµ°Æ¤ò¹Í¤¨¤ë¥À¥¤¥äÃ´Åö¤ä¡¢¾å¶õ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÈÌµÀþ¤Ç¸ò¿®¤¹¤ë±¿¹Ò´ÉÍý¼Ô¤¿¤Á¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡£½ÐÈ¯¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Åë¾è¸ý¤Ë¾èµÒ¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤É¤¦¤¹¤ë? ¼ê²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤¿Àè¤ä¡¢³êÁöÏ©¤òÁö¤ë¼Ö¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡Ä?¡Ö¶õÈô¤ÖÍã¤ò¼é¤ë¥×¥í¤Î»Å»ö¤ËÃíÌÜ!¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
