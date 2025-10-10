¥é¥¤¥Õ ¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¶¯²½ ²£ÉÍ¤ËÀìÍÑÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¤Ø
¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï10·î7Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë3Ëü6457Ö¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼½Ð²Ù·¿¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î±¿±Ä¤ò2027Ç¯½©¤Ë³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿·²£ÉÍ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥é¥¤¥Õ¤Ï30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤ÎÇä¾å1000²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´äºê¹â¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀøºß¼ûÍ×¤ÏÂç¤¤¤¡£¸½¾õ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥í¥¹¤¬Ç¯´Ö30²¯±ß¤â¤¢¤ë¡£¶¡µëÎÏ¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥è¡¼¥«Æ²»ÜÀß¤ò¾µ·Ñ
¹ñÆâ¤ÎEC»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤ÎÇä¾å¤âÁ°¡¹´ü200²¯±ß¡¢Á°´ü250²¯±ß¡¢º£´ü300²¯±ß¸«¹þ¤ß¡Ê¾å´ü150²¯±ß¡Ë¤È½çÄ´¤À¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å±Âà¤ËÈ¼¤¤ÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¤Åê»ñ¤Ç¿·²£ÉÍ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾µ·Ñ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤Î¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¼èÆÀ³Û¤ÏÈó¸øÉ½¡£·úÊª¤Î1¡Á3³¬¤ò»ÈÍÑ¡£
´äºê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¶¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Îºî¶È¤Ç¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¸Â¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼·¿¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ¸»ºÀ¤¬Ìó5ÇÜ¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£´ûÂ¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤ØÇÛÁ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Å¹ÊÞ·¿¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¸áÁ°Ãæ¤Ê¤ÉÇÛÁ÷ÏÈ¡Ê»þ´ÖÂÓ¡Ë¤Î³ÈÂç¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÉÊÂ·¤¨¤äÄê´ü¹ØÇã¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁê¼êÀè¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤ä¥Þ¥Æ¥Ï¥ó¤Ê¤ÉËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÜÀß¡£¤¼¤Ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¿¤È¤«¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤â¤¦°ìÊý¤Î½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¶áµ¦·÷¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ØÅì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Àè¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£