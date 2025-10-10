帰ったと思っていた大好きなスタッフさんがまさかの再登場!? その瞬間、ワンコが見せたリアクションに、記事執筆時点で再生回数は10万超え。「大好きなんだね」「かわいすぎる」などのコメントが寄せられ、癒されてしまう人が続出しています。

【動画：犬がいる職場で『退勤したスタッフ』が帰ってきたら…想定外の展開で見せた『熱烈大歓迎』】

帰ったと思った職員さんが戻って来たら…

Instagramアカウント「he.kugayama_doggie」に投稿されたのは、ワンコがスタッフさんに全力で愛を伝える様子。

リールに登場したのは、愛犬と一緒に暮らせる高齢者向け住宅『ハートランド・エミシア久我山』の看板犬、フクくん。なんと「副施設長」の肩書きまで持ち、施設の癒し担当として大活躍中のワンコさんです。

この日は、いつも可愛がってくれる職員さんが午後の会議で席を外していたそうなのですが、フクくんは「もう今日は帰っちゃったんだ…」と思ってしまった模様。

ところが…業務を終えて突然戻ってきたスタッフさんの姿を見たその瞬間、フクくんのテンションは最高潮に！ 尻尾を高速でフリフリ、顔を舐めようとペロペロ…感情が隠しきれない様子に、思わず頬がゆるんでしまいます。

おもちゃを咥えて熱烈歓迎！

さらにフクくん、嬉しすぎて自慢のおもちゃ（ライオンのぬいぐるみ）まで持ってきてしまったようです。お気に入りのおもちゃを咥えながら、職員さんの周りをぐるぐる…と喜びの舞を披露。こんな熱烈な歓迎を受けたら、職員さんの疲れも一気に吹き飛びそうです。

嬉しすぎてヒコーキ耳に♡

極めつけは、感情ダダ漏れの「ヒコーキ耳」！耳をペタンと倒して、細めたお目目とふにゃっとした口元…完全に幸せ絶頂の顔です。

職員さんもフクくんの熱烈な歓迎を受けて、とっても嬉しそうなご様子。会えた喜びを全身で表現してくれるフクくん、癒しの「副施設長」の役割をしっかり果たしていますね♡

なんとも微笑ましい、心なごむワンシーンなのでした。

この投稿は、Instagramで10.7万回以上再生され話題に！コメント欄には「職員さんのことが大好きなんですね」「可愛すぎる…！」「職場にワンコがいるなんて羨ましい～」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『he.kugayama_doggie』さまでは、フクくんのほっこりな日常や職場での癒やしの姿がたっぷり投稿されています。副施設長・フクくんの愛らしい毎日が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「he.kugayama_doggie」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。