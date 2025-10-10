新しい感情が芽生えた瞬間の女の子の表情が反響を呼んでいます。

片付けられない女の子

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」では、柴犬きなこちゃんの平和な暮らしが紹介されています。今回は、ご夫婦の娘さん『みいちゃん』とのワンシーンです。

ある夜、きなこちゃんは部屋の真ん中で途方に暮れていました。部屋の中は、おもちゃ箱をひっくり返したようにグチャグチャ…。みいちゃんが、遊んだおもちゃを片付けずに寝てしまったのです。

なんとか綺麗にしましたが、翌朝みいちゃんが目覚めると、再び部屋は大荒れになってしまったといいます。なかなかおもちゃを片付けられないみいちゃんのため、ご夫婦は「お片付け」を教えることにしたそうです。

褒めて育てるも…！？

初めは、お片付けを嫌がっていたというみいちゃん。しかし、ママがおもちゃを箱にしまってみせると、真似しておもちゃを箱に入れたそうです。そこですかさず「すごい！」と褒めてあげたといいます。足をジタバタさせて喜ぶみいちゃん…。どうやら、褒めて育てる作戦は順調なようです。

しかし、ここでみいちゃんはあることに気が付きました。きなこちゃんが片付けもせずにソファで寛いでいたのです。自分だけ働いていることが許せなかったのでしょうか。みいちゃんは、きなこちゃんの目の前に仁王立ちして、ジロリと睨んだのだといいます。

新しい感情の芽生え

そのあとも、ママに褒められたくてお片付けに勤しむみいちゃん。しかし、そのたびに何もしていないきなこちゃんが許せなくなる模様…。

一方、きなこちゃんは、みいちゃんの怒りを意に介していない様子。そんなきなこちゃんに腹が立ったのか、みいちゃんは再びきなこちゃんに鋭い視線を送ったのでした。

きなこちゃんへの怒りで手が止まってしまったというみいちゃんですが、いつかきっと仲良くお片付けできることでしょう♪

この投稿に思わずホッコリした人は多いようで「色んな感情が芽生えてきてるんだね」「きなこちゃんが目をそらしてるの草」「きなこちゃんも見守ってあげてるんだね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

