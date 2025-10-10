大食いタレントのギャル曽根が10月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ナスの大量消費レシピ第4弾を紹介した。

【写真】てりやき丼やナスチリ…ギャル曽根が提案する、美味しそうすぎるナスの大量消費レシピ

今回の動画では、ナスを使ったレシピとして、てりやき丼やナスチリを作っている。まずてりやきは、ナス5本をそれぞれ3分の1にカットしてしばらく水にさらす。その後、皮から隠し包丁を入れたら片栗粉を付けて揚げ焼きにしていた。

しばらく焼いたら一度取り出してソースを調理。フライパンにみりん・大さじ5、醤油・大さじ2、はちみつ・小さじ1を入れたら、火にかけて取り出しておいたナスを入れる。あとは、ソースを絡めたナスをご飯の上に載せて、刻んだ大葉をかければボリューム満点のてりやき丼が完成。

ナスチリは、4本を半分ずつに切って水にさらし、てりやき丼と同じように隠し包丁を入れている。また、こちらも片栗粉を付けてからフライパンで揚げ焼きにし、別のお皿に取り出しておく。ソースを作る際は、ごま油・適量、刻んだネギの白い部分・1本、刻んだしょうが・1/4個、豆板醤・少量、みりん・大さじ3+1回し、清酒・大さじ2、醤油・大さじ1/2、ケチャップ・大さじ4、片栗粉・適量をフライパンに入れて火にかけていた。

お皿に盛り付けたナスに上からソースをかけて、さらに刻んだネギを載せればナスチリの出来上がり。ギャル曽根は、てりやき丼から一口食べてみると「最高！ナスとろっとろ」とリアクションしており、次々と食べ進めてあっというまに完食していた。スタッフからも好評で「マジでお店出した方がいいよ」「チェーン店で出せます」と感想をもらっている。

コメント欄では「茄子チリ美味しそうですねー」「美味しそうです 早速なす買いに行きたいです」などの反応が視聴者から寄せられていた。

今回作ったてりやき丼やナスチリは、食べ応えがあるため大人だけでなく子供も満足できそうだ。油を多く使っているが、メインがナスのみで比較的ヘルシーなので、食事制限やダイエットをしている人も参考になることだろう。過去のナス大量消費レシピでは、ナスの甘酢揚げや南蛮なども調理している。献立を増やしたい方やナスの消費に困っている方は、他の動画もチェックすることがおすすめだ。

（文＝小林嵩弘）