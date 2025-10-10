´ú¼êÎç±û¤Ï¡¢´üÂÔ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¸µÌ¾Áª¼ê¤¬»ØÅ¦¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÁö¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤»¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MF´ú¼êÎç±û¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î²òÀâ¼Ô¤äÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Öº£µ¨¤ÎÈà¤Ï´üÂÔ³°¤ì¡×¤À¤ÈÉ¾ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ø67hailhail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ê¥Ç¡¼¤¬¡¢¡ØOpen Goal¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¤è¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤ó¤À¡£
Ä¹Ç¯»ä¤¬¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ú¼ê¤Ï¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î5¡Á7Ç¯¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÁ´¤¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Ï¥ê¥Ç¡¼¤ÏÀèÆü¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÁê¼ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤â¡ØDaily Record¡Ù¤âÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ú¼ê¤Ï´üÂÔ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿Åö½é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤«¤é¤Ïº£¤ä¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÁª¼ê¤À¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ÎÁö¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òËÜ¿¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤¿´ú¼ê¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¤È¤³¤í¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ì¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½é´ü¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡£´ú¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬µ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¡ÖÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë3Ì¾¤Î¼çÎÏÁª¼ê
º£½µ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢3²óÏ¢Â³¤Ç¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿´ú¼ê¡£ºÍÇ½¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£