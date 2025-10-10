2児の母・吉瀬美智子、子どもたちと“ろくろ体験” 休日満喫ショットに反響「良い思い出ですね。表情もステキ」「素敵な器」
2児の母で俳優の吉瀬美智子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。「子供達とろくろ体験」と書き出し、プライベートショットを公開した。
【写真】「素敵な器ですね」子どもたちと“ろくろ体験”を満喫した吉瀬美智子
吉瀬は「先日、子供達とろくろ体験 焼き上がりまであと1ヶ月。出来上がりが待ち遠しい」とつづり、自身が作ったと思われる作品を持った写真をアップ。マスク越しでもほほ笑みが感じられる、オフな姿を見せている。
子どもたちと休日を満喫した報告に、ファンからは「美智子さん、お美しいです」「素敵な器ですね」「良い思い出ですね。表情もステキ」などのコメントが寄せられていた。
【写真】「素敵な器ですね」子どもたちと“ろくろ体験”を満喫した吉瀬美智子
吉瀬は「先日、子供達とろくろ体験 焼き上がりまであと1ヶ月。出来上がりが待ち遠しい」とつづり、自身が作ったと思われる作品を持った写真をアップ。マスク越しでもほほ笑みが感じられる、オフな姿を見せている。
子どもたちと休日を満喫した報告に、ファンからは「美智子さん、お美しいです」「素敵な器ですね」「良い思い出ですね。表情もステキ」などのコメントが寄せられていた。