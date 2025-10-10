19歳で『ジャンプ』漫画家、目次にビビる 1999年の連載開始号に矢吹健太朗「よくこんな戦場に飛び込んだな…」
人気漫画『To Loveる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が10日、自身のXを更新。ファンからジャンプでの連載開始号をもらったことを報告し、当時のほかの連載作品に驚いた。
【画像】懐かしい！ジャンプ黄金期だろ…矢吹先生の連載デビュー時の目次ページ
矢吹氏は1999年に『邪馬台幻想記』で連載デビューし、Xでは「親切なファンの方から、「邪馬台幻想記」「BLACKCAT」「あやかしトライアングル」の状態の良い連載開始号をいただきました。ありがとうございます やはり開始号は思い入れがあります」と報告。
ファンからもらった『邪馬台幻想記』『BLACK CAT』『あやかしトライアングル』のジャンプ連載開始号の写真をアップしながら、連載デビューとなった『邪馬台幻想記』連載開始号の目次を見て「『邪馬台幻想記』(1999年)開始号の目次。19歳でよくこんな戦場に飛び込んだな…」と驚いている。
その時に連載していた作品は、『るろうに剣心』『ワンピース』『ヒカルの碁』『遊☆戯☆王』『シャーマンキング』『地獄先生ぬ〜べ〜』『ジョジョの奇妙な冒険』第5部『アイズ』『封神演義』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『花さか天使テンテンくん』『世紀末リーダー伝たけし！』など、どれも人気作品となっている。
