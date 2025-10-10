◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース２×―１フィリーズ＝延長１１回＝（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、２勝１敗で迎えた地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦に１―１で同点の８回の場面で３番手としてマウンドに上がり、ポストシーズン４登板目で自身初のイニングまたぎとなる３イニングをパーフェクトに抑える圧巻の投球を見せ、チームのサヨナラ勝利＆地区シリーズ突破に貢献した。

試合後、会見に臨んだ佐々木は「３イニング抑えられてホッとした気持ちです。ストレートの強さとスピードとコントロールが自分の中でいいラインまで来たので、ゾーンで勝負できるようになった。その分変化球もより生きていると感じるので、ゾーンで勝負できる要因かなと思います」と手応え。メジャーと日本でのポストシーズンの違いを問われると、「盛り上がり自体は日本もアメリカもシーズンとは違ったものがありますし、先にフィラデルフィアでいい経験ができたので、今日は緊張しすぎることなくいつも通り入れたかなと思います」と語った。

シャンパンファイトでは、勝利の美酒を浴びた右腕は「シーズンでできなかった分、残された期間で仕事はできてると思うので、そこは良かったと思います。しっかり真っすぐで押せましたし、フォークも前回より良かったので。ゾーンでどんどん攻めてって感じでした」と充実の表情を浮かべた。

今季５６発の本塁打王シュワバーといきなり対決。初球は外角にスプリットが外れ、カウント１―０からの２球目、直球が真ん中に入ると、シュワバーもスイングした。右翼へ打球が飛んだが、球威で押したか、フェンスより大きく手前で失速し１アウトを奪った。

続くハーパーに対しては直球から入ってスプリットを３連投。カウント１―２から内角カットボールで三飛に打ち取った。ボームとの対戦では初球で１００・７マイル（約１６２キロ）の直球。これを二ゴロに打ち取って３アウト。「ローキコール」に後押しされて中軸を退けると、手をたたきながら喜び、マウンドを降りた。

８回の攻撃に入ってもブルペンでは誰もアップせず。朗希は９回もマウンドに上がった。ブルペン転向後初めてのイニングまたぎとなった。先頭のマーシュは１００・１マイルの直球で二ゴロ。リアルミュートには１００・２マイルの直球で空振り三振。ケプラーは内角への直球で三飛に打ち取った。

２イニングを打者６人で完璧に抑えたが、延長１０回も続投。カステラノスを三ゴロ、ストットから空振り三振を奪って２アウトとすると、１番ターナーに対しては、フルカウントから９９・７マイル（約１６０・５キロ）の直球で当たり損ねの右直に打ち取った。全３６球を投げ終え大歓声の中マウンドを下りると、ロバーツ監督から出迎えられてハグされた。

チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ朗希。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げていた。