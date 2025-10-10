¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡¡¤¿¤±¤··³ÃÄ¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¡ÖÂçÃÙ¹ï¡×¤Î²áµî¹ðÇò¡¡¡ÖÅÚ²¼ºÂ¡×¼Õºá¤Ë¤¿¤±¤·¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡Ö¤ª¤¦¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¿¤±¤··³ÃÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÙ¹ï»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£µ´±Û¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤ÎÆü¤Î½¸¹ç»þ´Ö¤Ë1¡¢2Ê¬ÃÙ¹ï¤ò¤·¤¿¤È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ÞÆ¦¤ÏÀÎ¤Î¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö´Ý´¢¤ê¤â¤·¤¯¤Ï¾®»Ø¤òÀÞ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Í¡£µÍ¤á¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£¥Ü¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ÇÃÙ¹ï¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÀÎ¤Í¡¢ÂçÃÙ¹ï¤·¤¿¥À¥ó¥«¥ó¤È¡ÊÌø¡Ë¥æ¡¼¥ì¥¤¡Ê¸½ºß¤ÏÌøÍ«Îç¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬ÃÏÊý¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ë»þ¤Ç¡¢1»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¹ï¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤é¤À¤é¤Ë´À¤«¤¤¤ÆÅÅ¼Ö¤ÇÍè¤Æ¡£ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤ª¤¦¡¢ÈÓ¿©¤Ã¤¿¤«¤ªÁ°¤é¡£ÊÛÅö½Ð¤Æ¤ë¤«¤éÊÛÅö¿©¤¨¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÅÜ¤êÊý¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¿¤±¤·¤ÏÃÙ¹ï¤·¤¿2¿Í¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÏÃÙ¹ï¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤í¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¹Í¤¨¤Æ¤¿¡©¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡©¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤íÈ¿¾Ê¤Ï¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¹¤²¤¨¤À¤í¡£ÅÜ¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£ÊÛÅö¿©¤¨¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È»ÞÆ¦¤¬ÏÃ¤»¤Ð¡¢µ´±Û¤Î2¿Í¤â¡ÖÀ¨¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤·¤«¤âÍ¾·×¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤éÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»ÞÆ¦¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥À¥ó¥«¥ó¤ÏÊÛÅö2¤Ä¤â¿©¤¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿©¤¤¤¹¤®¤À¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃÙ¹ï¤Ï¤Í¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢30Ê¬¤«1»þ´ÖÁ°¤ËÀäÂÐÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Å°Äì¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È»ÞÆ¦¡£¡Ö·³Ââ¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¡£1¿Í¤¬¥ß¥¹¤¹¤ë¤ÈÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£