佐々木希、工夫たっぷりのリクエスト手料理公開「素敵なママ」「愛情を感じる」
【モデルプレス＝2025/10/10】女優の佐々木希が10月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストだという手料理を公開した。
【写真】佐々木希「愛情を感じる」工夫たっぷりリクエスト手料理
佐々木は「今日は、リクエストでシチュー」と献立を紹介。にんじんやジャガイモや肉がゴロゴロと入った具だくさんのシチューの写真を投稿し「こっそり、玉ねぎ細かくして2玉入れてます」と野菜を食べてもらうための工夫を綴った。
この投稿に、ファンからは「こっそりの玉ねぎに愛情を感じる」「具だくさんで美味しそう」「素敵なママ」などと反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
