¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬10·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È¤Î¥ì¥È¥íµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶°¦¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È
¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¢¤Ù¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹â¶¶¤Ï»ç¡¢ÀÖ¡¢Çò¤Î¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤Î¼ë¤È¶â¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¤¢¤Ù¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÏÓÁÈ¤ßÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶¤È¤¢¤Ù¤Ï2014Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
