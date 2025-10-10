iLiFE!あいす、体調不良で入院「肝臓の数値が著しく悪化しており、胆嚢にも異常」サポートメンバー加え公演開催へ

iLiFE!あいす、体調不良で入院「肝臓の数値が著しく悪化しており、胆嚢にも異常」サポートメンバー加え公演開催へ