iLiFE!あいす、体調不良で入院「肝臓の数値が著しく悪化しており、胆嚢にも異常」サポートメンバー加え公演開催へ
【モデルプレス＝2025/10/10】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）のあいすが10月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。体調不良で入院することを報告した。
【写真】iLiFE!のサポートメンバー、恋星はるかが可愛すぎ
あいすは「数日前より激しい胃の痛みが続いており、本日細かい検査を受けたところ肝臓の数値が著しく悪化しており、胆嚢にも異常が見つかった為、入院することになりました。先程処置を終え、現在は経過観察中となっています」と報告。ライブ出演については、同月10日に行われる「i−COL TOUR 2025『Re−COiL』名古屋公演」 を延期、12日開催の「HEROINES HELLOWEEN in NAGOYA」、ならびに13日開催の「LiFESTART」は欠席すると報告している。
また、「会いに来てくださる予定だったみんなには大変申し訳ない気持ちでいっぱいですが、また元気な状態で会えるよう、この機会にしっかりと休ませていただこうと思います」「今は状態も良くなっているのでどうかあまり心配し過ぎないでくださいね もうちょっとだけ待っててくれるとうれしいです」と前向きな姿勢を伝えている。
同グループの公式サイトは9日、「所属メンバー『あいす』につきまして、体調不良が続いていたため病院で診察・検査を受けたところ、詳しい検査と一時的な入院が必要との診断を受けました」と発表。今後について「原因についてはすでに判明しており、現在は順調に回復に向かっておりますが、しっかりと体調を整えるため、短期間の療養期間を設けさせていただきます」と説明している。
今後行われるライブについては、「現在発表しているスケジュールから変更なく、現メンバーにて活動を行ってまいります。10月13日のZepp Haneda（TOKYO）でのワンマン公演「LiFESTART」につきましても、サポートメンバー（恋星はるか）を入れた編成にて予定通り開催いたします」とサポートメンバーを加えて開催することをつづっている。
HEROINES所属のiLiFE!は「私と貴方で作る、アイドルライフ！ 」がコンセプト。2025年10月13日には、Zepp Hanedaにてサポートメンバーとして加入するはるか、恋春ねねのお披露目ライブが開催される。2026年8月26日には、Kアリーナ横浜でのワンマンライブを控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】iLiFE!のサポートメンバー、恋星はるかが可愛すぎ
◆あいす、体調不良
あいすは「数日前より激しい胃の痛みが続いており、本日細かい検査を受けたところ肝臓の数値が著しく悪化しており、胆嚢にも異常が見つかった為、入院することになりました。先程処置を終え、現在は経過観察中となっています」と報告。ライブ出演については、同月10日に行われる「i−COL TOUR 2025『Re−COiL』名古屋公演」 を延期、12日開催の「HEROINES HELLOWEEN in NAGOYA」、ならびに13日開催の「LiFESTART」は欠席すると報告している。
◆iLiFE!公演、サポートメンバー加えてライブ開催
同グループの公式サイトは9日、「所属メンバー『あいす』につきまして、体調不良が続いていたため病院で診察・検査を受けたところ、詳しい検査と一時的な入院が必要との診断を受けました」と発表。今後について「原因についてはすでに判明しており、現在は順調に回復に向かっておりますが、しっかりと体調を整えるため、短期間の療養期間を設けさせていただきます」と説明している。
今後行われるライブについては、「現在発表しているスケジュールから変更なく、現メンバーにて活動を行ってまいります。10月13日のZepp Haneda（TOKYO）でのワンマン公演「LiFESTART」につきましても、サポートメンバー（恋星はるか）を入れた編成にて予定通り開催いたします」とサポートメンバーを加えて開催することをつづっている。
HEROINES所属のiLiFE!は「私と貴方で作る、アイドルライフ！ 」がコンセプト。2025年10月13日には、Zepp Hanedaにてサポートメンバーとして加入するはるか、恋春ねねのお披露目ライブが開催される。2026年8月26日には、Kアリーナ横浜でのワンマンライブを控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】