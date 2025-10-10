ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

毎日の髭剃りが快感に！水洗いOK＆キワ剃り自由自在！【ブラウン】ディープキャッチ網刃搭載のブラウンシリーズ5がAmazon限定で購入できる！

プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

スクリーンショット 2025-09-17 215613


ブラウンシリーズ5は3連密着ブレードを搭載したシェーバーで、肌の凹凸にシェーバーヘッドがしっかり密着した状態で髭剃りすることで、簡単に深剃りを実現。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-17 215634


肌の凹凸にしっかり密着する、3連密着ブレードを搭載。3つの刃がそれぞれ独立して浮き沈みすることで、肌にしっかり密着。

スクリーンショット 2025-09-17 215642


シェーバー本体から網刃を外すことなく、簡単かつ清潔に毎日の洗浄ができる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-17 215657


髭の濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節し、ヒゲの濃い箇所でもパワーを落とさず最適なシェービングが可能に。