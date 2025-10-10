見せる収納で、暮らしに奥行きを。照明と組み合わせて演出自在【アイリスプラザ】の本棚がAmazonに登場中‼
使いやすく、丈夫で美しい。どこでも馴染む、4色の選択肢【アイリスプラザ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスプラザの本棚は、普段使いの雑貨や本、CDなどを置くだけで空間を彩る見せる収納ラック。シンプルなS字フォルムがインテリアに自然に馴染み、照明と組み合わせれば光の広がりが生まれ、幻想的な奥行を演出できる。
オープンタイプの設計で、使いたいものをサッと手に取れる利便性も兼ね備えている。雑誌や背の高いボトル類も収まる収納力があり、棚板1枚あたり約15キログラムの耐荷重で、コーヒーメーカーやトースターなどの家電も安心して置ける丈夫なつくり。
デスク横ではパーテーション代わりに、玄関ではシューズラックとして、キッチンでは調味料棚としてなど、さまざまなシーンで活躍。段数違いのラックを並べても空間を遮らず、統一感のあるインテリアに仕上がる。
カラーはダークブラウン・ビーチ・ホワイト・ブラックの4色展開。アジャスター付きでがたつきも防止できる、便利で頼れるアイテムだ。
