「信じていました」住職らの善意裏切り…寺の“お供え物”泥棒“涙の謝罪”直後にまさかの逃走　無職の女（64）逮捕…十数件に関与か　札幌市

北海道の寺で、供えられていたお菓子やコーヒーなど7点を盗んだ疑いで、64歳の無職の女が逮捕された。住職に発見されると女は涙を流し「お腹が空いていた」と謝罪したが、身元確認のため免許証の提示を求めると車で逃走したという。

お菓子などを次々と…罰当たりな瞬間

北海道・札幌市にある禅聖寺の納骨堂でカメラが捉えたのは、お供え物を盗む罰当たりな瞬間だ。

防犯カメラが捉えていたのは、供えてあったお菓子などを次々とバッグに入れる女の姿だった。

一直線にお供え物の前に行き、手を伸ばしているのは無職の64歳の女だ。

札幌市厚別区の禅聖寺で8月、供えられていたコーヒーや菓子など7点、合わせて2400円分を盗んだ疑いがもたれている。

被害に気付いた住職などが引き留めると、女は「申し訳ありません。お腹が空いていたので盗んでしまいました」と涙ぐみながら謝罪したという。

涙ぐみ謝罪…住職を信じさせた直後に逃走

住職が通報しない代わりに免許証の提示を求めると態度が一変し、女は驚きの行動に出た。

「（免許証を）どこかで落としたので探しに行く」と言って寺から出ると、車に乗り込み逃げたという。

禅聖寺住職・斎藤秀光さんは「妻は隣の部屋でお供え物を持っていってもらおうと準備をしていましたし、私も女性が涙ぐんで謝罪をされていた姿を見て信じていました」と話している。

事件から約1カ月経った7日、女は逮捕された。

警察によると、北海道内ではお供え物やさい銭を盗まれる被害が相次いでいて、警察は女が他にも十数件に関与しているとみて調べている。

（「イット！」10月9日放送より）