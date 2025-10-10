元ロッテ監督の西村徳文氏（６５）が９日、都内で行われた「週刊ベースボール 創刊４０００号記念企画トークショー」出演後に取材に応じ、ロッテのサブロー新監督に温かいエールを送った。

８日の就任会見で「一からのやり直し」を宣言した新監督に、西村氏は「今年の成績のところで監督の言葉が出てると思うんですけど、全てを変える、最下位から変える勇気っていうのはすごくいると思う」とその心中を慮り、「来年いきなり優勝というか、そこはなかなか厳しいかもわからないですけど、そこを目指してやっていってもらいたい。ロッテで僕は３１年間やらしてもらった、気になる球団ですから」と背中を押した。

サブロー新監督とは、現役時代の最後の３年間をチームメートとして過ごし、自身の監督初年度だった２０１０年の下剋上日本一ではサブロー新監督が主力メンバーとしてチームを支えた。

ともにロッテ愛は強く西村氏は「監督ですからね。とにかくやってもらいたい、頑張ってもらいたいです」と熱い思いをぶつけていた。

サブロー新監督は就任会見で「バッテリーの問題もあり、攻撃的な問題もあり、守備、全てにおいて他の５球団には負けていると思うので、そこをまた一からやり直していきたいなと思います」所信表明している。