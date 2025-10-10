Gap×NBA限定コレクション登場♡メンズ・キッズも楽しめるカジュアルコラボ

世界的カジュアルブランドGapが、NBAとの限定コラボ「The NBA Collection」を発表♡ボストン・セルティックスやロサンゼルス・レイカーズなど、人気チームのロゴをGapらしいモダンデザインに落とし込み、メンズ・キッズのアパレルをラインナップ。フーディーやスウェット、Tシャツは税込4,990円～19,900円。

人気チームロゴをスタイリッシュに♡



「The NBA Collection」では、世界中で愛されるチームのエンブレムをアイコニックなGapデザインに落とし込みました。

ボストン・セルティックス、ニューヨーク・ニックス、ロサンゼルス・レイカーズ、ゴールデンステート・ウォリアーズなど。

袖やポケットにはGAPロゴ刺繍をプラスし、さりげなくブランドの存在感も♡

LILY BROWN Lingerieの新作インナー「Melty Heat」♡

メンズ＆キッズアイテムをチェック



フーディー

フーディー

フーディー

フーディー

スウェットパンツ

スウェットパンツ

スウェットパンツ

スウェットパンツ

ロングスリーブTシャツ

ロングスリーブTシャツ

ロングスリーブTシャツ

ロングスリーブTシャツ

Tシャツ

Tシャツ

Tシャツ

Tシャツ

ジップカーディガン

ジップカーディガン

ジップカーディガン

ボーイズ

フーディー

フーディー

ロングスリーブTシャツ

ロングスリーブTシャツ

ロングスリーブTシャツ

メンズはフーディー（\12,900）、スウェットパンツ（\10,900）、ロングスリーブTシャツ（\9,990）、Tシャツ（\7,990）、ジップカーディガン（\19,900※10月下旬発売予定）を展開。

キッズはフーディー（\9,990）とロングスリーブTシャツ（\4,990）が登場します。サイズはメンズXS～XL、キッズ110～160cmまで。秋冬のカジュアルコーデにぴったりの限定アイテムです。

POP-UP＆公式オンラインストアでゲット



「The NBA Collection」は、2025年10月10日(金)よりPOP-UPストアで先行販売開始♡

10月15日(水)からは公式オンラインストアや一部Gapストア、ZOZOTOWN、楽天ファッションでも順次販売。世界で愛されるNBAロゴを取り入れたカジュアルスタイルは、親子リンクコーデにもおすすめです。

数量限定のため、お気に入りアイテムはお早めにチェックしてみてください♪