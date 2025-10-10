Gap×NBA限定コレクション登場♡メンズ・キッズも楽しめるカジュアルコラボ
世界的カジュアルブランドGapが、NBAとの限定コラボ「The NBA Collection」を発表♡ボストン・セルティックスやロサンゼルス・レイカーズなど、人気チームのロゴをGapらしいモダンデザインに落とし込み、メンズ・キッズのアパレルをラインナップ。フーディーやスウェット、Tシャツは税込4,990円～19,900円。
人気チームロゴをスタイリッシュに♡
「The NBA Collection」では、世界中で愛されるチームのエンブレムをアイコニックなGapデザインに落とし込みました。
ボストン・セルティックス、ニューヨーク・ニックス、ロサンゼルス・レイカーズ、ゴールデンステート・ウォリアーズなど。
袖やポケットにはGAPロゴ刺繍をプラスし、さりげなくブランドの存在感も♡
メンズ＆キッズアイテムをチェック
メンズはフーディー（\12,900）、スウェットパンツ（\10,900）、ロングスリーブTシャツ（\9,990）、Tシャツ（\7,990）、ジップカーディガン（\19,900※10月下旬発売予定）を展開。
キッズはフーディー（\9,990）とロングスリーブTシャツ（\4,990）が登場します。サイズはメンズXS～XL、キッズ110～160cmまで。秋冬のカジュアルコーデにぴったりの限定アイテムです。
POP-UP＆公式オンラインストアでゲット
「The NBA Collection」は、2025年10月10日(金)よりPOP-UPストアで先行販売開始♡
10月15日(水)からは公式オンラインストアや一部Gapストア、ZOZOTOWN、楽天ファッションでも順次販売。世界で愛されるNBAロゴを取り入れたカジュアルスタイルは、親子リンクコーデにもおすすめです。
数量限定のため、お気に入りアイテムはお早めにチェックしてみてください♪