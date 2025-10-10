40ºÐ·Ý¿Í¡¢Î¥º§¤Ç¡Ö¿·¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¤Èà»á¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥ºÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê40¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²¿¤«¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£Î¥º§¤·¤¿¸µºÊ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ÎËÜÌ¾¤ò¥¯¥¤¥º¤Ç½ÐÂê¤¹¤ëÈÖÁÈ¹±Îã´ë²è¡ÖËÜÌ¾»û¤ÎÊÑ¡×¤Î½ÐÂê¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤«¤é¤Ï¡¢¥²¥¹¥È²òÅú¼Ô¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤ËÏÂÅÄ¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Æ¤¤¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄ¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡©»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¡×¤È°¥Î¥ê¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÇ¦¤µ¤ó¡Äµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤±¤É¤â1²ó¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î¥º§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Åö»þ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ø¼ÖÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¾Ã¤¨Æþ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÇ¦¤µ¤ó¡¢¥À¥á¤À¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¼Ö¤òÇ¼¼Ö¤·¤¿Æü¤ËÎ¥º§¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¥Ð¥é¤¹¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¼Ö¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡×¤È¥ª¥Á¤òÏÃ¤¹¤È¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÏÇú¾Ð¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÇ¦¤µ¤ó¡ª¤ä¤á¤í¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡ÖÇ¼¼Ö¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥¤¥º¤È¡Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¿·¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¤Èà»á¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤âË½Ïª¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁö¤ê²ó¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤È¤Ü¤±¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤¹¤®¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤Ê¤²¤¤¤¿¡£
µÆÃÏ¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢»³ÅÄ¤Î²òÅú¼Ô3¿Í¤Ï¡¢Àµ²ò¤Î¡ÖÏÂÅÄÊþ¾æ¡Ê¤È¤â¤Ò¤í¡×¡Ë¤òÅªÃæ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¼«¤é¡Ö·ÈÂÓ¤â¡¢Çã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Ì¾µÁ¤¬¡Ê¸µ¡Ë±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø°ÑÇ¤¾õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ÑÇ¤¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£2Ç¯È¾¤¿¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤¿¤Ö¤ó¡¢°ìÀ¸iPhone11¤Ç¤¹¡×¤Èµìµ¡¼ï¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«µÔ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï16Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£22Ç¯¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÁêÊý¤ÎÀÄ»³¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤ËÎ¥º§¤òË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£