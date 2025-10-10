若者の43．6％が自身に「レッテル」―中国の意識調査

中国青年報社会調査センターとアンケートサイト（wenjuan．com）が先ごろ実施した合同調査によると、回答者1338人のうち、43．6％が自分に何らかの「レッテル」を貼った経験があることが分かりました。

回答者の内訳は、既卒大学生が56．6％、現役大学生が41．5％、その他が1．9％となっています。男女別では、男性が43．9％、女性が56．1％を占めました。

今回の調査では、回答者全体の43．6％が自分に何らかの「レッテル」を貼った経験があると述べ、うち58．8％が「レッテルは第一印象を残すためだけのもので、誠実さこそ長期的な関係構築の道」と考えています。また、​​57．6％の回答者は「レッテルを交際戦略として重視すべきでなく、イメージ崩れを招きやすい」と認識していることも明らかになりました。

自分に「レッテル」を貼った経験のある回答者の中で、最も多かったのは「コミュ障/打ち解けるまで時間がかかるタイプ」の38．7％で、以下「理解ある聞き手/聞き上手タイプ」34．4％、「面白いコメディアンタイプ」33．9％の順でした。この他にも、「率直で誠実」29．1％、「社交的/明るく親切」27．2％、「スポーツ万能」24．8％、「倹約家/理性的消費」23．1％、「早寝/自律タイプ」21．6％​​、​​「生活享受/楽観タイプ」19．2％​​、​​「旅行愛好家」18．8％、「草食系/競争回避タイプ」18．7％などが挙げられました。

北京の大学生・田葉さんは中学時代を振り返り、「英語の自己紹介で多くの同級生が自分に『社交的』『温和』などのレッテルを貼り、良い印象で友人関係を築こうとしていた」と語りました。（提供/CRI）