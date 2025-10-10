山本舞香、帰省で姪っ子と再会！ “成長が嬉しい”感動明かす「旦那様がチラッと」「幸せが伝わってくる」
俳優の山本舞香さんは10月9日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
コメントでは、「ワンちゃんとひっくり返ってる舞香ちゃん可愛すぎ〜」「幸せが伝わってくるよ〜！！！」「いい笑顔」「旦那様がチラッと」「好きなことに囲まれるっいいね」「笑顔が優しい」「パンチのフォームめっちゃ綺麗ですね」「めっちゃ可愛い」など、歓喜の声が多数寄せられています。
「いい笑顔」「最近の思い出たち」と題し写真12枚と動画7本を載せている山本さん。「地元に帰って姪っ子たちに会うと、いつも元気をもらう」と、帰省した際の乗馬する姿、ゲームで遊ぶ姿、家でリラックスして過ごす姿などです。めいっ子と思われる小さな子どもも姿を見せ、「最近はよく喋るようになって、成長が嬉しい 1番下の姪っ子はドラム志望かな」と明かしました。
犬とのかわいらしいツーショット9月21日には家で犬と過ごす様子を披露していた山本さん。プライベートの様子をたくさんInstagramに載せていて、ファンも喜んでいます。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)