緑仙が、あだち充の漫画『H2』とコラボした新曲「青春の向こうへ」（あおのむこうへ）を本日10月10日に配信リリースした。

今回のコラボは、あだち充の画業55周年を記念したもの。本楽曲は、爽やかな青春ロックサウンドに仕上がっており、『H2』の主人公4人の思春期の感情の揺れに焦点を当てた、ノスタルジーも感じさせる瑞々しい歌詞にも注目とのこと。また、本日20時にはMVがプレミア公開される。

さらに、本楽曲のリリースを記念して、本日19時より緑仙によるYouTube生配信も決定。配信では、あだち充の歴代作品の主題歌や挿入歌を歌唱する予定となっている。

・緑仙 コメント

ひかりも春華も、作品に出てくる登場人物全員が大好きだからこそ、H2という作品を読んでいるときはどうなってしまうんだ！とドキドキしながら読み進めたのを覚えています。あの時代にしか無い輝きを「青春の向こうへ」から感じてもらえると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）