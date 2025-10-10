サーモンで「なめろう」を作ってみた！ クリームチーズ＆いぶりがっこを加える変わり種レシピがガチでうまそう

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【双葉湊音】普通のサーモンをちょっと変わったなめろうにします【はらへりふたば】』という平賀さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

軽くて短い編集にしたものをお試しで投稿してみます。

普通のサーモンを、ちょっと変わった“なめろう”に仕上げる料理動画が投稿されています。投稿者は平賀さん。

用意したのは刺身用のアトランティックサーモン。サクを薄切りにし、細い麺状にしたあと、さらに細かいダイス状に切っていきます。

ここで秋田の伝統的な燻製漬物「いぶりがっこ」が登場。こちらも細かいダイス状にします。大葉も細かく刻んでおきます。

いぶりがっこと大葉をクリームチーズと混ぜ合わせ、ピリッと甘辛の自家製南蛮味噌を加えてまな板の上で混ぜます。

そこにサーモンを加え、包丁で叩きながら混ぜて味をなじませます。クリームチーズが全体に行き渡ったら完成です。

できあがった「サーモンのなめろう」を白飯ではなくクラッカーにのせていただきます。投稿者によると、パリッとした食感が楽しい一品だそうです。

家庭で手軽に試せるアイデアレシピで、サーモンの新しい楽しみ方を教えてくれる内容になっています。興味を持った方は、ぜひ動画も視聴してみてください。

視聴者コメント

これは美味しそう……！

絶対うまいやつやん

日本酒に合いそうだ

軍艦巻きも良さそう

酒がほしい

文／高橋ホイコ