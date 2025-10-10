連立の継続をめぐり、自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表との党首会談が10日午後、行われます。公明党は企業・団体献金の規制強化を求める中、自民党側の回答が不十分であれば連立解消も辞さない構えです。中継です。

高市総裁の周辺は、「今、本人が必死に打開策を考えている」と話しています。高市氏は、自民党本部に入りました。

党首会談は午後2時前から行われますが、党本部に入り、公明党からの要求にどう応えるか、最後の詰めを行っているとみられます。

一方の公明党は9日、判断を斉藤代表と西田幹事長に一任することを決めました。10日朝も2人で国会内で対応を協議しました。

公明党は連立継続の条件として、企業・団体献金の規制強化を求めています。これまでの取材で、9日の公明党の幹部会などでは、「26年間積み上げてきた関係を簡単に捨ててはいけない」との慎重論が出た一方、「自民党が譲歩しなければ連立を離脱すべき」という強硬論も多く出たということです。

焦点は、公明党案を自民党が受け入れるか、です。ある公明党幹部は「受け入れられる案だ」と指摘する一方、多くの自民党議員が「受け入れられない」と反発しています。

高市氏は打開策を必死に考えているということですが、党首会談での自民党の回答次第では公明党は連立を離脱する構えで、26年間、日本の政治システムの基盤となってきた自民・公明の「自公体制」が終焉を迎えるのか、緊迫した展開となっています。