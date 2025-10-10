【速報】「ブレイキングダウン」出場の韓国籍格闘家ら逮捕 『金メダル』装い首から純金さげさせ３．５キロを密輸疑い
「ブレイキングダウン」に出場歴もある韓国出身の格闘家らが逮捕されました。
関税法違反などの疑いで逮捕・起訴されたのは、韓国籍の格闘家、キム・ジェフン被告（３５）です。
捜査関係者によりますと、キム被告は、共犯者の日本人７人に韓国から関西空港へ渡航させ、金メダルを装って純金７個、計約３．５キロ、当時の時価で約４７００万円相当を密輸しようとした疑いがもたれています。
７人は金メダルを首からぶら下げて、服の中にしのばせるなどしていたということですが、大阪税関の職員が検査で発見し、発覚しました。
■供述は「金に困っていたので」
キム・ジェフン被告は、運び役のリクルーター役とみられています。
先月18日に関税法違反などの疑いで逮捕され、きのう起訴されたということで、逮捕時の調べに対し、「韓国にいる共犯者から話を持ち掛けられ、金に困っていたので報酬目当てにやりました」と容疑を認めているということです。
金メダルを装った理由については「見つかったときに、大会で獲得したメダルという言い訳ができると（説明された）。」と話しているということです。
警察は、密輸して日本で金を転売することで、消費税分など利ザヤと稼ごうとした犯罪とみて、詳しい背景を調べています