【速報】「ブレイキングダウン」出場の韓国籍格闘家ら逮捕　『金メダル』装い首から純金さげさせ３．５キロを密輸疑い

「ブレイキングダウン」に出場歴もある韓国出身の格闘家らが逮捕されました。

　関税法違反などの疑いで逮捕・起訴されたのは、韓国籍の格闘家、キム・ジェフン被告（３５）です。

　捜査関係者によりますと、キム被告は、共犯者の日本人７人に韓国から関西空港へ渡航させ、金メダルを装って純金７個、計約３．５キロ、当時の時価で約４７００万円相当を密輸しようとした疑いがもたれています。

　７人は金メダルを首からぶら下げて、服の中にしのばせるなどしていたということですが、大阪税関の職員が検査で発見し、発覚しました。

　キム被告は、格闘技イベント「ブレイキングダウン」の出場経験もあり、警察は密輸グループの実態解明を進めています。

■供述は「金に困っていたので」

　キム・ジェフン被告は、運び役のリクルーター役とみられています。

　先月18日に関税法違反などの疑いで逮捕され、きのう起訴されたということで、逮捕時の調べに対し、「韓国にいる共犯者から話を持ち掛けられ、金に困っていたので報酬目当てにやりました」と容疑を認めているということです。

　金メダルを装った理由については「見つかったときに、大会で獲得したメダルという言い訳ができると（説明された）。」と話しているということです。

　警察は、密輸して日本で金を転売することで、消費税分など利ザヤと稼ごうとした犯罪とみて、詳しい背景を調べています