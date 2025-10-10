新日・永田裕志、“長年の愛車”乗り換え→新車の納車を報告 “セダン一筋”→新たに選んだ新車とは？
新日本プロレスの永田裕志（57）が9日、自身のXを更新し、“長年の愛車”に別れを告げ、新たな車が納車されたことを報告した。
【写真あり】大事にしてきたことが伝わる…永田裕志の“長年の愛車”と納車された“新たな愛車”
永田は「おはようございますゼァ。今朝は早起きして、長年乗車してた愛車レクサスに別れを告げてきました」というコメントともに、“長年の愛車”であるセダンタイプのレクサス『LS』の写真を投稿。続けて「本日から代わって新車レクサスが届きました」と報告し、「眠いですが、永田裕志最年長57歳、今日も頑張りますゼァ」と結んだ。
この投稿に「永田さん以前はセルシオ30後期にも乗ってましたよね。大型セダンが好きなんですね。貫禄もあって似合ってます」「まだ綺麗じゃね〜か！これでも買い換えるんだ？もったいね〜」「もう届いてる車だと思ってました あまりにもキレイなんで（笑）」などのコメントが挙がっている。
また、これと併せて、新たな車を提案した販売店もインスタグラムを更新。“大きなカギ”を持った永田と、新車との写真を公開し、「これまではセダン一筋の永田さん。東金や佐倉大会のプロモーションで移動も多いので、永田さんの体に合い、視界も良く、楽に運転できるのは「SUVが一番」と思い提案しました」として、新たな車が濃紺のレクサス『RX』であることを報告した。
