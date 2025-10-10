潮田玲子、豪華な“アスリート席”ショット公開 武尊＆川口葵の結婚式に出席
元バドミントン日本代表でタレントとしても活動する潮田玲子（42）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。格闘家・武尊と俳優・川口葵の結婚式に出席したショットを公開した。
【写真】そうそうたるメンバーが集まった“アスリート席”ショット（3枚目）
投稿で「武尊くん葵さんの結婚式に出席させて頂きました！幸せそうな優しいお二人の顔を見るとこちらまで幸せな気持ちになりました」と振り返った。
また披露宴について「安定の？アスリート席でこれまた楽しませて頂きました」「仲間の結婚は嬉しいものですね」と喜び。「守るべきものが増えた武尊くんはさらに強くなって11月も戦ってくれると思うので、私たちも全力で応援します」「武尊くん本当におめでとうねー」と祝福した。
写真は5枚。武尊と川口を出席者が囲んだショットや、“アスリート席”とみられる席での豪華ショットなども公開した。
武尊と川口は7月29日、双方のSNSを通じて結婚したことを報告。川口は「これからは夫婦支え合いながら、より一層お仕事に全力で向き合ってまいります」などとつづっていた。
【写真】そうそうたるメンバーが集まった“アスリート席”ショット（3枚目）
投稿で「武尊くん葵さんの結婚式に出席させて頂きました！幸せそうな優しいお二人の顔を見るとこちらまで幸せな気持ちになりました」と振り返った。
また披露宴について「安定の？アスリート席でこれまた楽しませて頂きました」「仲間の結婚は嬉しいものですね」と喜び。「守るべきものが増えた武尊くんはさらに強くなって11月も戦ってくれると思うので、私たちも全力で応援します」「武尊くん本当におめでとうねー」と祝福した。
写真は5枚。武尊と川口を出席者が囲んだショットや、“アスリート席”とみられる席での豪華ショットなども公開した。
武尊と川口は7月29日、双方のSNSを通じて結婚したことを報告。川口は「これからは夫婦支え合いながら、より一層お仕事に全力で向き合ってまいります」などとつづっていた。