体が動かなくなっていく難病のALSと闘う男性が、富士山登頂に挑みました。体力を奪う岩場、やせた体にこたえる寒さ…。手の自由が利かない中、過酷な環境で懸命に一歩一歩進む姿に密着。背中を押したのは姉の一言でした。この挑戦に懸けた思いとは？

■発症して8年…腕に力入らず

埼玉・草加市の和田義治さん（53）。ALS（筋萎縮性側索硬化症）を発症して約8年がたちます。

和田さん

「指が曲がるっていうか、開かない。これがALSのわかりやすい症状」

ALSとは、手や足の筋肉が徐々に衰えていき、体が自由に動かせなくなり、やがて呼吸する力さえ失う難病です。有効な治療法は、まだ見つかっていません。症状は人によって異なります。

和田さんの場合、両足はまだ問題ありませんが、腕には力が入らず、思うように動かせないといいます。



今は服飾雑貨デザイナーの仕事をしながら、1LDKのマンションで一人暮らしです。爪切りや洗濯物干しなど、日常生活は苦労の連続です。

和田さん

「見てくださいよ、この汗。爪切りだけでこんな汗かくんですよ」

濡れた洗濯物は重くて持ち上げられず、自力で干すこともできません。

■東海道五十三次と江戸五街道を踏破

和田さんとevery.の出会いは、2年9か月前。当時、東海道五十三次の約490kmを歩く旅に挑みました。和田さんは当時、「同じように病気に苦しんでいる人もいらっしゃるし、歩くことで何か意味が生まれるのかな」と語っていました。

「病気に苦しむ人たちに勇気を与えたい」。両足が自由に動くうちにと決意したといいます。



しかし、腕が不自由だと体のバランスを取りづらく、何度も転倒してしまいます。実に1か月かけて歩き切りました。

その後、江戸五街道を踏破。多く人に勇気と感動を与えたのです。

■自炊どころか食事もままならず

あれから1年半。病は進行していました。何も入っていない鍋を持ち上げようとしても、上がりません。以前は、左腕は不自由でも右腕はまだ使えていたため、自炊もできました。



しかし、今は自炊どころか、食事をとることさえままならなくなっています。握力もなくなり、バネのついた補助器具を使ってもうまく食べられません。

和田さん

「俺の人生って何なんだろうなって思うときもあるし。何でこの病気なんだろうなって思うときもあるし」

病に負けそうな自分を奮い立たせるため、再び挑戦することを決めました。

■「進行が少しでも遅くなるんじゃ」

和田さん

「今回は富士山」

──大変ですよ、富士登山って。

和田さん

「でしょうね」

富士登山はこれまでと比べ、体への負担が大きくなります。でも和田さんは、明るく前を向きます。「目標を持っていけば、この病気ももしかしたら治らないかもしれないけど、進行が少しでも遅くなるんじゃないかな」

和田さんは、主治医である東京科学大学病院脳神経内科の桑原宏哉医師を訪ね、呼吸器などに衰えがないか検査しました。

医師

「肺活量も正常で前から比べて落ちているということもない。富士山に登ることに関しては良いと思いますし、ぜひ応援したいと思います。同伴される方をつけて、困ったときとか何かあったときに対応できるように」

富士登山への準備が整いました。

■バスを使わず、麓から登頂する理由

挑戦当日を迎えました。同行するのは、仕事仲間でもある友人の新島大吾さん。登山ガイドは、社会福祉士の資格を持つエキスパートである、富士吉田市公認の富士山登山案内人の田福順さんにお願いしました。

今回は静岡県側のルートを選択。登山者の多くはバスで五合目まで移動してから登りますが、和田さんは山の麓から約2300ｍを登り切りたいといいます。午前10時に出発しました。

田さん

「ほとんどここから登る人はいないんですよ」

和田さん

「自分自身の挑戦っていう意味では、（麓からの方が）より意味が深まるかなって」

杖を握ることができない和田さん。頼れるのは自分の足だけです。限られた時間ですが、希望は失わず、強い決意で山頂を目指します。

■「きつい」…やせた体にこたえる寒さ

和田さん

「平たんな道歩くより、確かにきつい」

登り始めて3時間半。「三合五勺（しゃく）きましたよ」と、ガイドの田さんから声がかかります。待ち受けていたのは急斜面でした。砂利に足を取られ、なかなか前へ進めません。

「結構きついね」。さらに、標高が上がるにつれて低くなる気温に苦しめられます。筋肉が落ち、やせ細った体には寒さがこたえます。それでも和田さんはこう言います。

「痛いかゆいも、生きてればこそですから。死んじゃったら感じられないじゃん」

険しい山道に自分の人生を重ねるかのように、一歩ずつ、前を向いて進んでいきます。

■予定より1時間半遅れて目的地へ

そして午後5時。この日の目的地である、新七合目に到着しました。頂上まで996m

です。和田さんは山小屋の前で見下ろし、「すげぇ、こんなところ登って来たの！？ すげ〜」と声を上げました。

5時間半の予定が、7時間もかかりました。山小屋で体を休めます。疲れを癒やしてくれる夕食の時間ですが、「なかなかあれだね…。やっぱり体がいつもよりは動かしにくい」と和田さん。寒さで硬直し、腕が思うように動かせません。

みそ汁を飲もうとしても、「無理だ。やめとこう、こぼしそう」と断念しました。

体の疲れをほぐしてくれたのは、マッサージ器。姉からの贈り物です。「すげえ気持ちいい」と和田さん。父を亡くし、母と姉の3人家族。施設で暮らす母には、病気のことを話していません。頼れる家族は、姉の光江さんただ１人。

■刺さった言葉は姉の「病は気から」

今回、姉の言葉が背中を押してくれたといいます。

和田さん

「『病は気からだよね』って言ってくれたのがすごい刺さった。感謝ですよね。きょうだいで感謝で片づけていいのか…」

夜11時、再出発。和田さんの体を考慮し、頂上まで4時間の行程を6時間かけて目指します。

和田さん

「だいぶリカバリーはできている気がします」

山道は一層険しくなり、酸素も薄くなっていきます。足元も暗く、一歩一歩、神経を集中させなければいけません。

■現場と中継…挑戦を見守る姉

そのころ、関西に住む姉の光江さんが静岡に来ていました。「とっても心配です」。いても立ってもいられず、駆けつけました。現場と中継をつないで挑戦を見守りますが、光江さんは思わず「うわぁ怖い」と声を上げました。

光江さん

「おお〜どうや、どう？」

和田さん

「今は全然元気なんで。姉が持ってきてくれた湿布薬は使わなくていいかもしれない」

光江さん

「めっちゃ持ってきたよ大量に」

和田さん

「あんまり止まってると気温も低いし、風も吹いて体冷えちゃうからごめんよ、またね」

光江さん

「気をつけて行ってらっしゃい」

話し終わった後、光江さんは「ちょっと踏み外したら転げ落ちますよね。手をつけないからね」と気をもんでいました。

──お姉さんと電話できて力になりました？

和田さん

「なる。この時間に起きて待っていてくれてるわけだから。元気にはなりますし、ありがたいです」

■体力を考え…ガイドが苦渋の決断

より状況は厳しさを増します。過酷な岩場が、和田さんの体力を奪っていきます。徐々に、その足取りが重くなってきました。

そんな様子を見たガイドの田さんは、「どんどん岩場になっていって急登なので、下りを考えて…」と言いました。下山するための体力も残さなければなりません。

息遣いが激しくなり、時折立ち止まります。その姿を画面越しに見た光江さんは「めっちゃしんどそう…」と心配した様子です。

山小屋を出て4時間たった午前3時。頂上まで残り526ｍの八合目を過ぎたあたりから、立ち止まる時間も増えていきます。ここでガイドの田さんが、苦渋の決断を口にします。

「ここから3時間以上かかります、山頂まで。今の体力だとこのまま降りられると思うんですよ。これで山頂まで行っちゃうと、（下りの）サポート態勢が取れないと思うんですよ。なので、このまま下りるのが最善かと。それが最善だと思います」

和田さん

「はい」

■気持ちに折り合いをつけながら下山

無言で下りていく弟を見た光江さんは「相当悔しいと思う…」と言います。

光江さんはスマートフォン越しに「悔しいと思うけど、いろんなゴールがあるからさ」と伝えました。和田さんも「まあ八合目までは来られたので、まあ…良しなのかな」と応じました。

取材スタッフが「僕らももちろん頂上目指してたし」と言うと、和田さんは「それはもちろんわかってるよ」。そして唇を結び、涙を浮かべました。

「新島さんも上まで行けなくてごめんね」と感謝の思いを伝ると、新島さんは「ここまで来られただけでもすごいと思いますよ」とたたえました。悔しい、でも仕方がない…。気持ちに折り合いをつけながらの下山となりました。

午前5時。新七合目で日が昇ってきました。和田さんは御来光をじっと見つめ、こう言いました。

「病気じゃなかったら行けたはずなのになって思う一方では、この病気になってないと、たぶん富士山に登ってないんですよ。自分の体がどういうふうに変わっていくか、僕も正直わからないし、だけどもう1回登りたいですね。でも本当に来られて良かったです」

■光江さん「悔しい方が頑張れる」

下山すること4時間。午前7時、姉の光江さんが、五合目で待っていてくれました。「お疲れさま」。両手で和田さんの肩をたたきました。

和田さん

「あれを無理にやってても、たぶん下りて来られなかったと思う。悔しいよ、そりゃ」

光江さん

「悔しさがある方が頑張れるよ」

和田さん

「“病は気から”を絶えず実践して、あらがっていこうかな」



「またここに戻ってくる」。和田さんの顔は、希望で満ちあふれていました。

（2025年10月7日『news every.』より）