お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が10日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）で、昨年告知した“新番組”のその後について語った。

ちょうど1年前の放送回で、「『めちゃイケ』のような、そのようなものが今、始まってます」と、新番組について明言していた岡村。そこから音沙汰がなかったことに触れ、「みなさん覚えてらっしゃるでしょうか、私がアキレス腱を“断した”の」と、2023年10月にアキレス腱を断裂した事故を振り返った。

そして「“跳び箱のようなものでアキレス腱を断しました”っていうようなことを言うてましたけども、もう今日言いますけど、実はパルクール」と打ち明け、「めちゃイケのようなもの」の番組収録初日の出来事だったことを告白。事故後、病院へ運ばれ手術を受けたが、その瞬間もカメラを回していたといい、リハビリにも密着。さらに1年後には、来年東京ドームで開催されるライブイベント「LAPOSTA 2025」のオファーを受け、ダンスレッスンで奮闘する様子など、484日にわたるドキュメンタリー映像がこのたび配信されることを発表した。

岡村は「めちゃイケのようなものって言うてましたけど、タイトルが“めちゃ×2メチャってるッ！”」と報告。相方・矢部浩之も「タイトルは合ってるわな、めちゃめちゃなことが起きて、こんだけ時間が経った。アキレス腱も含め」と同情すると、岡村も「まさか初日にそんなことが起きるとは」と改めて驚がく。「良かったらこれもう、オールドファン、めちゃイケを見てましたっていう方にはぜひ見ていただきたい」と語っていた。