“ゴリラ麻雀”で知られる美女雀士の溢れるパワーが生んだハプニング？「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場したが、麻雀では必須アイテムとされる「おしぼり」をビリビリに破いてしまい、周囲を驚かせた。

【映像】瑞原がビリビリにしたおしぼり

麻雀の対局では、プロアマ問わず一般的におしぼりが用意されることが多い。複数の人が牌に触れることから牌や点棒を汚さないという衛生面、また手が乾燥してしまい牌をうまく掴めないことの防止など、様々なメリットがあると言われている。また、使用済の牌をきれいに拭き上げる時にもおしぼりが使われることが多い。

Mリーグの試合では、水とおしぼりが出場選手の横にセットされている。すると第1試合の試合前、各選手がイスの高さ調整などのために着席したが、瑞原がおしぼりを使おうとした途端、ビリビリに破れてしまった。これには本人も「あ、破けました！恐ろしいです！」とびっくり。瑞原といえば、強気に出る「ゴリラ麻雀」も代名詞になっているが、実際に握力などが強いかは不明。ただし、おしぼりはきれいに裂けており、それなりの力が加わったのではないだろうか。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

